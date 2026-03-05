Solo Leveling: Arise APK, popüler webtoon uyarlaması olarak Sung Jinwoo’nun en zayıf karakterden en güçlü karaktere yükselişini konu alan, asker sistemi, zindan raidleri ve gerçek zamanlı aksiyon savaş mekanikleri sunan bir action RPG oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 9 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Solo Leveling: Arise, webtoon uyarlaması bir action RPG yapımıdır.

Solo Leveling: Arise, oyun içi satın alımlar ve aylık abonelik sistemi bulunmaktadır.

Solo Leveling: Arise, internet bağlantısı gerektiren online özellikler içerebilir.

Solo Leveling APK, dünya çapında büyük ilgi gören Solo Leveling webtoonunun oyun uyarlamasıdır. Oyunda, Sung Jinwoo karakterini kontrol ederek en zayıf avcıdan en güçlü avcıya dönüşüm sürecini aksiyon dolu savaş sahneleri ile deneyimlersiniz.

Oyun, hem webtoon hikâyesini takip etme hem de oyuna özel yeni içerikleri keşfetme imkânı sunar. Ekipman ve yetenek değiştirme sistemi sayesinde savaş stilinizi stratejik tercihleriniz doğrultusunda şekillendirebilirsiniz. Farklı mekanikler ile düşman saldırılarından kaçınabilir, zamanlamaya dayalı yeteneklerinizi kullanarak güçlü bitirici hamleler gerçekleştirebilirsiniz.

Solo Leveling: Arise APK İndir

Solo Leveling: Arise APK, Android cihazlarınız için sunulan aksiyon RPG türünde bir webtoon uyarlama oyunudur.

Eğer siz de, Solo Leveling evrenine ilgi duyuyorsanız ve Sung Jinwoo’nun hikâyesini deneyimlemek istiyorsanız, Solo Leveling: Arise APK'yı indirin!

Solo Leveling: Arise Oyun Özellikleri

Solo Leveling webtoon hikâye uyarlaması

Sung Jinwoo ile aksiyon odaklı savaş sistemi

Extreme Evasion ve QTE yetenek mekanikleri

Oynanabilir popüler avcı karakterler

Zindan raidleri ve boss savaşları

Ekipman ve yetenek değiştirme sistemi