Bulaşık Makinesi Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evde ve iş yerlerinde en çok kullanılan beyaz eşyalardan birisi kuşkusuz bulaşık makineleri. Farklı markaların piyasaya sunduğu model seçenekleri arasında seçim yaparken bazı özelliklere dikkat etmeniz gerekir.

Bulaşık makinesi seçiminde göz önünde bulunduracağınız bazı kriterler hem daha iyi bir temizliğin hem de kullanışlı ve uzun ömürlü ürün seçiminin anahtarıdır. Bu yazımızda bulaşık makinesi satın alırken dikkat etmeniz gerekenleri ele alıyoruz.

Bulaşık Makinesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bulaşıklarınızı elde yıkamak yorucu ve zahmetli bir iştir. Aynı zamanda enerji ve su tüketimi açısından da elverişsiz bir yöntemdir. Bunun yerine bulaşık makinesi almak hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırır. Peki, ama doğru ürünü nasıl seçeceksiniz?

Bu kriterlere dikkat ederek bulaşık makinesi seçiminde ihtiyacınıza ve bütçenize en çok uyan, sizin için en kullanışlı modeli rahatlıkla seçebileceksiniz:

Enerji sınıfı ve su tüketimi

Boyut

Program sayısı ve özellikleri

Kurutma sınıfı

Kapasite – İç Hacim

Gürültü seviyesi

Kontrol paneli ve mekanizmsaı

Montaj şekli

Ürün rengi

Enerji Sınıfı ve Su Tüketimi

Bulaşık makinesi almak isteyenler enerji verimliliğine hem ekolojik hem de maddi sebeplerden dolayı önem veriyor. Daha ekonomik ve çevreye duyarlı bir seçim yapmak için bulaşık makinesi hangi sınıf olmalı diye düşünüyorsanız piyasada bulunan cihazların A, A+, A++, B şeklinde G’ye kadar giden harflerle sınıflandırıldığını belirtmiş olalım.

Enerji tasarrufunun en yüksek olduğu sınıf A sınıfı olup bu kategoride de A, A+, A++ şeklinde derecelendirme yapılır. En yüksek enerji sınıfındaki bulaşık makineleri ile büyük oranda su ve elektrik tasarruf etmeniz mümkün olur.

Boyut

Mutfağınızda cihazı konumlandıracağınız alanın ölçülerine uygun bir seçim yapmanız önem taşır. Ayrıca bulaşık makinesi için bu alanda bağlantı noktalarının bulunup bulunmadığını da kontrol etmeniz gerekir.

44-60 cm aralığında değişen genişliklerdeki cihazlardan sizin için uygun olanı seçebilirsiniz. Tezgah yüksekliği ve derinliğini de göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.

Program Sayısı ve Özellikleri

Bulaşık makinelerinde bulunan program sayıları üründen ürüne değişiklik gösterir. 3 programlıdan başlayarak 11 programa kadar farklı seçenekler bulunur. Bu programların yıkama sıcaklıkları ve süreleri değişkendir.

4 programlı bulaşık makinesi ne demek? Bu özellik cihazın size 4 farklı yıkama modu seçeneği sunduğunu gösterir. 30, 50, 60 ,70 derecede yıkama gibi seçenekler bulunur. Kaç programlı bulaşık makinesi daha iyidir? Derseniz, bu soruya tek bir cevap vermek mümkün değildir.

Program çokluğu, marka bilinirliği gibi özellikler aynı zamanda ürün fiyatının artmasına da neden olur. Bu şekilde baktığımızda sizin bütçenize uygun fiyat/performans ürün seçenekleri arasından seçim yapmanız daha doğrudur.

Kurutma Sınıfı

Yeni bulaşık makinelerinde tıpkı enerji sınıfında olduğu gibi kurutma sınıfı için de derecelendirme yapılır. Yine en yüksek sınıf A sınıfı olup, bulaşıklarınızın hızlı bir biçimde kurumasını sağlar.

Kapasite – İç Hacim

Tüm beyaz eşyalarda olduğu gibi bulaşık makinesi seçiminde de iç hacim önemlidir. Özellikle kalabalık kullanım için daha geniş kapasiteli ürünleri tercih etmeniz gerekir. Cihazların bazılarının kapasitesi litre ile ifade edilirken bazılarında kaç kişilik kullanıma uygun olduğu belirtilir.

Gürültü Seviyesi

Makine özelliklerinde yazılan ve desibel (dB) ile ölçülen değer cihazın gürültü seviyesini gösterir. Desibel seviyesi ne kadar yüksek olursa bulaşık makinesinin çalışırken çıkardığı ses o kadar yüksek olur.

Daha konforlu bir kullanım için düşük desibelli modelleri tercih edebilirsiniz.

Kontrol Paneli ve Mekanizması

Eski tip makinelerde kontrol paneli butonlardan oluşuyordu. Sonrasında dijital gösterge ekranı ve dokunmatik tuşlar butonların yerini aldı. Şimdilerde ise Wi-Fi bağlantılı akıllı bulaşık makinesi modelleri kullanılıyor.

Tabi, bu ürünlerde kullanılan teknolojiler geliştikçe fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Bazı akıllı makineler cep telefonunuzla senkronize edilebiliyor. Böylece siz uzaktayken bile cihazınızı kumanda etme şansınız olıuyor.

Öte yandan Wi-Fi bağlantılı makinelerde bulaşık makinesine ekstra program yükleme imkânınız bile oluyor.

Montaj Şekli

Bulaşık makinesini konumlandıracağınız alana göre tercih edebileceğiniz solo ve ankastre seçenekler mevcut. En çok kullanılan alternatif ‘solo’ olarak isimlendiriliyor. Montaj sırasında sadece gider ve su bağlantılarının yapılması yeterli oluyor.

Ankastre bulaşık makinelerinin montajı biraz daha zor olsa da daha dekoratif bir görünüm sunuyor.

Ürün Rengi

Genellikle mutfakta konumlandırılan bulaşık makineleri beyaz, gri, inox, siyah gibi farklı renklerde satışa çıkıyor. Bazı modellerde marjinal renk seçenekleri de karşımıza çıkıyor. Hem kullanışlılık hem de dekorasyona uygunluk açısından size uygun olanı belirlemeye özen gösterebilirsiniz.