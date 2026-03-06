Soul of Eden APK, gerçek zamanlı strateji ve kart oyunlarını birleştiren, farklı fraksiyonlar ve PvP savaşları sunan rekabetçi bir mobil strateji oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 19 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Soul of Eden, PvP odaklı stratejik kart savaşları içerir.

Soul of Eden'de her fraksiyon farklı oynanış tarzı sunar.

Soul of Eden'de desteler stratejiye göre özelleştirilebilir.

Soul of Eden APK, gerçek zamanlı strateji mekaniklerini kart sistemi ile birleştiren rekabetçi bir PvP oyunudur. Oyunda kendi destelerinizi oluşturarak rakiplere karşı stratejik savaşlar gerçekleştirirsiniz.

Oyunda farklı fraksiyonlar bulunur. Her fraksiyonun kendine has oyun tarzı vardır.

Savaşlar hızlı tempoludur ve genellikle birkaç dakika içinde tamamlanır. Savaş sistemi sayesinde birliklerinizi farklı formasyonlarda yerleştirebilir ve savaş alanında taktiksel avantaj elde edebilirsiniz.

Soul of Eden APK İndir

Soul of Eden APK, Android cihazlarınız için geliştirilen PvP odaklı gerçek zamanlı strateji ve kart oyunudur.

Eğer siz de desteler oluşturarak rakiplerinize karşı stratejik mücadeleler yapmak istiyorsanız, Soul of Eden APK'yı indirin!

Soul of Eden Oyun Özellikleri

Gerçek zamanlı strateji ve kart sistemi

PvP rekabetçi savaşlar

Dört farklı fraksiyon seçeneği

100’den fazla kart

30 kartlık deste oluşturma sistemi

Spread deploy savaş mekanikleri

Hızlı tempolu kısa maçlar

Online global rekabet sistemi