Sports Card Shop Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici OverPowered Team
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Sports Card Shop Simulator, futbolcu kartları satarak para kazandığınız bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Sports Card Shop Simulator, kendi spor kartı dükkânınızı kurup yönettiğiniz detaylı bir mağaza simülasyonu oyunudur.
- Oyunda 4000’den fazla farklı kart bulunuyor.
- Kendi kartınızı oluşturup paketten çıkarabiliyorsunuz.
Sports Card Shop Simulator, kendi kart dükkanınızı açtığınız bir simülasyon oyunudur. Futbolcu kartlarını satarak para kazandığınız bu oyunda, hayalinizdeki dükkanı oluşturun ve kendi özel kartlarınızı tasarlayın.
Müşterilerin ilgisini çekmek istiyorsanız, sadece futbolcu kartları değil, aynı zamanda özel imzalı kartlar da satmalısınız. Hologramlı, imzalı ve özel oyuncuların kartlarını satarak daha fazla kazanç elde edebilirsiniz.
4000'den fazla kartı içerisinde barındıran Sports Card Shop Simulator, birçok nadir kartı da oyunculara sunmaktadır. 50'den fazla milli takımdan oyuncunun da yer aldığı özel kartlar, size hem maddi hem de müşteri çekme konusunda kazanç sağlatacaktır.
Sports Card Shop Simulator İndir
Oyunun en dikkat çeken yanlarından biri olan özel kart tasarlama, oyunculara adeta özgürlük sunuyor diyebiliriz. Kendi istediğiniz kartı hayalinizdeki gibi tasarlayabilir ve oluşturduğunuz kartları koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.
Kart satarak bir yere kadar. Özel kartlar için açık artırmalar oluşturmalı ve mağazanızda etkinlikler düzenlemelisiniz.
Hem oynanış hem de içerik açısından kapsamlı tasarlanan Sports Card Shop Simulator'ı indirin ve siz de kendi kart dükkanınızın sahibi olun!
Sports Card Shop Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / Radeon RX 5500 XT (8 GB)
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 10 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Sports Card Shop Simulator nasıl bir oyun?
Bu oyun, spor kartı koleksiyonculuğunu mağaza yönetimiyle birleştiren bir simülasyon oyunudur. Kart alıp satabilir, paket açabilir, açık artırmalara katılabilir ve dükkânınızı büyütebilirsiniz.
Oyunda hangi sporlar bulunuyor?
Çıkış sürümünde ana odak futbol olacak. Ancak geliştiriciler ilerleyen güncellemelerde basketbol ve diğer spor dallarını eklemeyi planladıklarını açıkladı.
Kart derecelendirme (grading) sistemi var mı?
Evet. Kartların köşelerini, yüzeyini, ortalamasını ve genel durumunu inceleyerek derecelendirme yapabiliyorsunuz. Yüksek puan alan kartlar çok daha değerli hâle geliyor.
Oyunda açık artırma sistemi bulunuyor mu?
Evet. Çevrimiçi açık artırmalar sayesinde nadir kartları satabilir veya koleksiyonunuz için yeni kartlar satın alabilirsiniz. Kart piyasası da oynanış sırasında dinamik olarak değişiyor.