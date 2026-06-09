Sports Card Shop Simulator, futbolcu kartları satarak para kazandığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Sports Card Shop Simulator, kendi spor kartı dükkânınızı kurup yönettiğiniz detaylı bir mağaza simülasyonu oyunudur.

Oyunda 4000’den fazla farklı kart bulunuyor.

Kendi kartınızı oluşturup paketten çıkarabiliyorsunuz.

Sports Card Shop Simulator, kendi kart dükkanınızı açtığınız bir simülasyon oyunudur. Futbolcu kartlarını satarak para kazandığınız bu oyunda, hayalinizdeki dükkanı oluşturun ve kendi özel kartlarınızı tasarlayın.

Müşterilerin ilgisini çekmek istiyorsanız, sadece futbolcu kartları değil, aynı zamanda özel imzalı kartlar da satmalısınız. Hologramlı, imzalı ve özel oyuncuların kartlarını satarak daha fazla kazanç elde edebilirsiniz.

4000'den fazla kartı içerisinde barındıran Sports Card Shop Simulator, birçok nadir kartı da oyunculara sunmaktadır. 50'den fazla milli takımdan oyuncunun da yer aldığı özel kartlar, size hem maddi hem de müşteri çekme konusunda kazanç sağlatacaktır.

Sports Card Shop Simulator İndir

Oyunun en dikkat çeken yanlarından biri olan özel kart tasarlama, oyunculara adeta özgürlük sunuyor diyebiliriz. Kendi istediğiniz kartı hayalinizdeki gibi tasarlayabilir ve oluşturduğunuz kartları koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

Kart satarak bir yere kadar. Özel kartlar için açık artırmalar oluşturmalı ve mağazanızda etkinlikler düzenlemelisiniz.

Hem oynanış hem de içerik açısından kapsamlı tasarlanan Sports Card Shop Simulator'ı indirin ve siz de kendi kart dükkanınızın sahibi olun!

Sports Card Shop Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İŞLEMCI: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / Radeon RX 5500 XT (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / Radeon RX 5500 XT (8 GB) DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 10 GB kullanılabilir alan