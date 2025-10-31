Spray Forge, FPS oyuncuları için özel olarak tasarlanan bir antrenman programıdır.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Spray Forge, özellikle rekabetçi Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyunları oyuncuları için tasarlanmış bir eğitim aracıdır (Software Training). Temel amacı, oyuncuların silah geri tepme kontrolünü (recoil control) ustalıkla öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Uygulama, fare hareketlerinizi gerçek zamanlı olarak izleyerek, ideal geri tepme deseni görselinin üzerine yerleştirir.

Uygulama, oyunun üzerinde küçük, her zaman üstte duran bir pencere (always-on-top) olarak çalışır.

Rekabetçi oyunlar için mükemmel bir antrenman aracı olan Spray Forge, nişancılık becerinizi en üst noktalara getirmektedir. FPS oyunlarında oldukça karşılaştığımız spray desenleri, her oyun için farklı veya kaotik bir şekilde tasarlanmıştır. Eğer spray deseni belli olan bir oyun oynuyorsanız, kesinlikle Spray Forge kullanmalı ve tarama becerinizi geliştirmelisiniz.

Fare hareketlerinizi takip eden bu araç, deseni en iyi şekilde oyuna yansıtmanıza olanak tanıyor. Kas hafızanızı geliştirmek ve daha iyi spray atmak istiyorsanız, oyununuza özel olarak tasarlanan deseni seçmeli ve antrenmana başlamalısınız.

Sadece antrenman değil, aynı zamanda halihazırda oyun içinde de uygulamayı kullanabilirsiniz. İkincil ekranınıza Spray Forge desenini koyabilir ve rakiplere hızlı atış yaparken deseni çizebilirsiniz.

Spray Forge İndir

İleri seviyedeki FPS oyuncuları için tatmin edici içeriklere ve antrenman programlarına sahip olan Spray Forge'da, kendi antrenman düzeninizi oluşturabilirsiniz. Kas hafızanızı nasıl geliştirmek istediğinize göre adapte edebilir ve profesyonel düzeyde isabet oranına ulaşabilirsiniz.

Siz de Spray Forge indirin ve FPS oyunlarındaki performansınızı en uç noktaya taşıyın!

Spray Forge Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-4130 / AMD FX-6300

Intel Core i3-4130 / AMD FX-6300 Bellek: 2048 MB RAM

2048 MB RAM Ekran Kartı: Grafikler: Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R7 240

Grafikler: Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R7 240 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 500 MB kullanılabilir alan