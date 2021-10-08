Squid Game APK, ünlü Netflix dizisinin ilk oyunu Kırmızı Işık Yeşil Işık oyununu oynatıyor. Squid Game oyunu Android telefonlar için ücretsiz!

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Squid Game, Netflix’de Türkçe dublaj ve altyazılı olarak izleyicilere sunulan, konusuyla dikkat çeken diziyle aynı adı taşıyan mobil oyun. Yetişkinlerin hatalarının sonucu ölümle sonuçlanan bir dizi çocuk oyununa katıldığı sürükleyici bir dizi olan Squid Game’in ilk oyunu “Kırmızı Işık, Yeşil Işık” mobil oyun olarak karşımızda. Güney Kore yapımı gerilim drama dizisini izlediyseniz, oyununu da oynamanızı tavsiye ederim. Squid Game oyunu APK olarak veya Google Play'den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

Kırmızı Işık Yeşil Işık Oyunu Oyna

Squid Game, Netflix’in şu sıralar en çok izlenen dizilerinden biri, hatta Türkiye’de Top 10 listesinin zirvesindeki yapım. Güney Koreli hayatta kalma dram dizisi Squid Game konusu ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Squid Game’de her kesimden 456 kişilik bir grup bir dizi çocuk oyununu oynamaya davet ediliyor ve yaklaşık 39 milyon dolar ödül kazanabilecekleri söyleniyor. Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan yüzlerce kişinin katıldığı oyunlar çocuklarında en çok oynadıkları oyunlardan oluşuyor, kurallar basit ancak uymayan hayatıyla ödüyor. Her ölen oyuncuyla birlikte toplam ödül miktarı artırıyor.

Diziyle aynı adı taşıyan oyunda ilk oyun olan “Kırmızı Işık, Yeşil Işık/Red Light, Light oynuyorsunuz. Ortam, karakterler dizidekiyle aynı tasarlanmış. Animatronik bir bebek, kırmızı ışık yeşil ışık diye anons ediyor. O, yeşil ışık diye anons ettiğinde ilerliyorsunuz. Anons bittikten sonra hiçbir şekilde hareket etmemeniz gerekiyor, hareket ettiğiniz tespit edilirse eleniyorsunuz. Bebeğe yakalanmadan, verilen süreyi de aşmadan bitiş çizgisine ulaşmayı başarmalısınız. Unutmayın, bebekle göz göze geldiğinizde en ufak kıpırdamanızda vurulursunuz.

Squid Game İzle

Squid Game, bir Netflix dizisi. Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyunu ile başlayan diziyi Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneğiyle platform üzerinden izleyebilirsiniz. 1 Sezon 9 Bölüm yayınlanan Güney Kore yapımı dizi, Netflix en çok izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor.

Squid Game Konusu

Squid Game konusu ne? Hayatları boyunca maddi sıkıntılar çekmiş yüzlerce kişi gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle büyük para ödülü için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

Squid Game Oyuncular

Squid Game senaryo yazarı ve yönetmeni: Hwang Dong-hyuk. Squid Game oyuncuları: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo ve Lee You-mi.