Squid Game benzeri diziler ve filmler izlemek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan diziyi beğenen izleyicilerin keyif alabileceği yapımlar yer alıyor.

İlk sezonu 2021 yılında Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan Squid Game, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. İzlenme rekorları kıran dizinin ilk sezonunda 9 adet bölüm bulunuyor.

Popüler dizinin tüm bölümlerini izleyen çok sayıda kişi, Squid Game gibi diziler ve filmler izlemek istiyor. Peki, Güney Kore yapımı diziye benzeyen yapımlar neler? Bu yazıda pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Squid Game Benzeri Diziler ve Filmler Listesi

Alice in Borderland

%3

Panic

As the Gods Will

Battle Royale

Cube

Kaiji: Ultimate Survivor

The Hunger Games

High-Rise Invasion

Darwin's Game

Yukarıda Squid Game tarzı diziler ve filmler listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kore yapımı en başarılı dizilerin neler olduğunu merak ediyorsanız en iyi Kore dizileri listesine de göz atabilirsiniz.

Alice in Borderland

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami ve dahası

Kendisini paralel evrende bulan bir grup arkadaşın bazı acımasız oyunlara katılması gerekir. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin şu anda 2 sezonu bulunuyor. Aksiyon, dram ve gizem türündeki dizide yer alan sezonlar 8'er bölümden oluşuyor. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

%3

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente ve dahası

2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren %3 isimli dizide elit insanlar şehirden uzakta oldukça güzel bir adada yaşar. Sefaletten kurtulmayı başaran %3'e katılabilmek için tek bir şans mevcut. Aksiyon, dram ve bilim kurgu türündeki dizi toplamda 4 sezondan oluşuyor.

Panic

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Olivia Scott Welch, Mike Faist, Jessica Sula ve dahası

Bir grup genç, hayatlarını değiştirecek parayı kazanma şansı için en derin korkularıyla yüzmesine neden olan bazı zorluklarla mücadele ederek hayatlarını riske atar. Oyunu herkes oynayabilir fakat sadece bir kişi kazanır. 2021 yılında Amazon Prime Video üzerinden yayımlanan dizinin şu anda bir sezonu bulunuyor.

As the Gods Will

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Nijirô Murakami, Ryûnosuke Kamiki, Shôta Sometani ve dahası

2014 yılında vizyona giren As the Gods Will (Kamisama no iu tôri) isimli filmde bir grup lise öğrencisi, bir ölüm oyunu oynamak zorunda kalır. Macera, korku ve bilim kurgu türündeki filmin yönetmenliğini Takashi Miike üstlendi.

Battle Royale

IMDb Puanı: 7,6

Oyuncular: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Tarô Yamamoto ve dahası

Squid Game tarzı diziler arasında yer alan Battle Royale isimli filmde Japon hükûmeti, dokuzuncu sınıf öğrencilerinden oluşan bir sınıfı adaya gönderir. Oyunu ise sadece bir kişi kazanacaktır. Aksiyon, macera ve dram türündeki film 2000 yılında vizyona girdi. 1 saat 54 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Kinji Fukasaku yaptı.

Cube

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Nicole de Boer, Maurice Dean Wint, David Hewlett ve dahası

Yönetmenliğini Vincenzo Natali'nin üstlendiği Cube (Küp) isimli filmde birbirini tanımayan 6 kişi, ölümcül tuzaklar içeren bir labirente yerleştirilir. 1997 yılında vizyona giren dram, korku ve gizem türündeki film 1 saat 30 dakika uzunluğunda.

Kaiji: Ultimate Survivor

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: TV-14

Seslendirme: Masato Hagiwara, Hakuryû, Naoya Uchida ve dahası

En iyi anime dizileri arasında yer alan Kaiji: Ultimate Survivor'da pek çok kişinin mücadele ettiği çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu oyunların her biri oldukça tehlikeli. 2007 yılında yayımlanmaya başlayan anime dizisi 2011 yılında sona erdi.

The Hunger Games

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ve dahası

Suzanne Collins'in aynı adlı roman serisine dayanan The Hunger Games (Açlık Oyunları) isimli filmde bir grup insan kazanmak için mücadele ediyor. Yönetmenliğini Gary Ross'un üstlendiği filmi beğenirsen Açlık Oyunları serisindeki diğer yapımlara da bir şans verebilirsiniz.

The Purge

IMDb Puanı: 5,7

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini James DeMonaco'nun üstlendiği The Purge (Arınma Gecesi) isimli filmde her yıl sadece bir kez 12 saatliğine suç işlemek serbest kalır. Bundaki amaç ise suç oranını düşürmektir. Filmi beğenirseniz serinin diğer yapımlarını da izleyebilirsiniz.

High-Rise Invasion

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Haruka Shiraishi, Shiki Aoki, Akira Sekine ve dahası

2021 yılında popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanmaya başlayan High-Rise Invasion isimli anime dizisinde Yuri isimli genç, kendisini öldürmek isteyen maskeli kişilere karşı hayatta kalmaya çalışır. Dizinin şu anda 12 bölümden oluşan bir sezonu bulunuyor.

Darwin's Game

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: TV-14

Seslendirme: Yûsuke Kobayashi, Alexis Tipton, Reina Ueda ve dahası

Sudou Kaname isimli bir genç, Darwin's Game isimli mobil oyununu oynamaya davet edilir. Kaname, bir süre sonra oyundan çıkmanın bir yolunun olmadığını öğrenir. Aksiyon ve dram türündeki anime dizisi 2020 yılında yayımlanmaya başladı.

Bu yazıda Squid Game benzeri diziler ve filmler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı yapım hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın platformunda yer alan en başarılı yapımları merak ediyorsanız en iyi Amazon Prime dizileri ve filmleri listesine göz atabilirsiniz.