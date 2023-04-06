Standoff 2 APK, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz Counter Strike benzeri FPS oyunu.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Standoff 2 APK, Android platformunda Counter Strike benzeri oynanışa sahip FPS oyunu olarak dikkat çekiyor. PC’de çılgınlar gibi oynadığınız Counter Strike oyununu mobilde de sürdürmek istiyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Şu anda alfa test aşamasında olduğundan bazı eksiklikleri olabilir ancak bu haliyle bile keyif alarak oynayacağınızı düşünüyorum. Android telefonlarında Google Play yüklü olmayanlar için alternatif Standoff 2 APK indirme seçeneği sunulmuştur.

Standoff 2 APK İndir

Teröristlerle terörle mücadele ekibini karşı karşıya getiren aksiyon yüklü FPS oyununda bıçak, el bombası dışında kullanabildiğiniz üç silah var. Orta ölçekli iki haritada kapışıyorsunuz. Kimi zaman bombayı etkisiz hale getirmek için, kimi zaman bayrağı kapmak için, kimi zaman da hayatta kalma üzerine ölüm karşılaşmalarına çıkıyorsunuz.

Sesli sohbet özelliği sayesinde takım arkadaşlarınızla koordineli olarak ilerleyebildiğiniz oyunda karakterinizin kontrolünü sol analog ile sağlıyorsunuz. Ateş etme, zıplama gibi aksiyonları da sağdaki butonlarla gerçekleştiriyorsunuz. Üstte de geçen süreyi ve istatistikleri görüyorsunuz.

Standoff 2 Nasıl İndirilir?

Standoff 2 PC'de nasıl oynanır? BlueStacks, Standoff 2 PC’de oynamak için en iyi platformlardan biri. Android cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için tasarlanmış bu aksiyon dolu birinci şahıs nişancı oyununda savaşa hazır olun.

Teröristler ve Özel Kuvvetler, reflekslerinizi, taktiklerinizi ve nişan alma becerinizi test edecek heyecan verici çatışmalarda karşı karşıya geliyor. Kurşun yüklü oyunda ölümüne atış yaparken çok çeşitli heyecan verici haritalarda bir dizi inanılmaz oyun modunun tadını çıkarın. Tüm deneyiminizi özelleştirin, böylece en üst düzeyde konforla oynayabilirsiniz. Kişisel oyun tarzınız için en uygun arayüz düzenini bulmak için denemeler yapın. Gerçek bir asker gibi çatışmalara girip çıkabilmek için en iyi kontrolleri bulun. Arkadaşlar ve lobiler sistemleriyle yeni arkadaşlar edinin ve sürükleyici rekabetlerin parçası olun.