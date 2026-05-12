Stick Ninja Fight APK
Ninja karakterinizle milyonlarca oyuncuya meydan okuduğunuz Stick Ninja Fight APK, kapsamlı mod seçeneklerini oyunculara sunan bir mobil dövüş oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Her karakterin kendine has komboları ve yetenekleri vardır.
- Anime dünyasının ikonik karakterlerinden ilham alan çöp adam (stickman) tarzı bir dövüş deneyimi sunar.
- Sadece bire bir dövüşlerle sınırlı kalmazsınız.
Stick Ninja Fight APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Mana Games tarafından geliştirilen bu oyunda, onlarca farklı ninja karekterinden birini seçerek dövüşmeye başlayacaksınız. Yüzlerce farklı seviye, turnuvalar, bire bir dövüşler ve birçok mod seçeneği sizleri bekliyor.
Çeşitli oyun modlarına ev sahipliği yapan Stick Ninja Fight, içerisinde bir hikaye modu da barındırmaktadır. Oyuncuları farklı dünyalara iten bu modda, güçlü düşmanlarla karşılaşacak ve bölümleri bitirmeye çalışacaksınız. Toplamda 10 bölüm bulunan bu derin hikayede, aynı zamanda 300 adet seviye bulunmaktadır.
Seçebileceğiniz 15 adet ninja vardır. Ninjaların her biri farklı görünüme ve farklı yetenek becerisine sahiptir. Tüm karakterleri toplayın, dövüşün ve seviye atlatın.
Çevrimdışı modların yanı sıra arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz aksiyon dolu modlar da mevcuttur. İster tek ister arkadaşınızla birlikte takım olarak savaşabilir ve yüksek seviyeli oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.
Stick Ninja Fight Oyunu Özellikleri
- Android için dövüş oyunu
- Farklı mod seçenekleri
- 300'den fazla seviye
- 15 adet farklı karakter
- Online karşılaşmalar
- 10 bölümlü hikaye modu
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunu oynamak için internet bağlantısı gerekiyor mu?
Hayır. Oyunun ana modları (Hikaye, Turnuva ve Antrenman) tamamen çevrimdışı (offline) oynanabilir. Bu sayede internetin olmadığı her yerde ninja yeteneklerinizi sergilemeye devam edebilirsiniz.
Karakterleri açmak için gerçek para harcamak zorunlu mu?
Hayır, zorunlu değildir. Bölümleri tamamladıkça ve günlük görevleri yaptıkça kazandığınız oyun içi altınlar ve elmaslarla yeni karakterleri ve yükseltmeleri açabilirsiniz. Ancak süreci hızlandırmak isteyenler için oyun içi satın alım seçenekleri mevcuttur.
Grafik kalitesi ve akıcılık nasıl?
Oyun, minimalist bir "stickman" tarzını yüksek kaliteli görsel efektlerle (parlamalar, patlamalar, enerji dalgaları) birleştirir. Optimizasyonu çok iyi olduğu için düşük segmentli Android cihazlarda bile 60 FPS akıcılığında bir deneyim sunar.
Oyunda "Combo" (Birleşik Saldırı) sistemi var mı?
Evet. Farklı tuş kombinasyonlarını doğru sırayla kullanarak rakiplerinizi havada tutabilir veya özel bitiriş hareketlerinizi (Ultimate Skills) tetikleyebilirsiniz. Antrenman modunda bu komboları çalışarak ustalaşabilirsiniz.
Yeni güncellemelerle yeni karakterler geliyor mu?
Evet, geliştirici ekip düzenli olarak yeni "Shinobi" karakterleri ve etkinlikler eklemektedir. Genellikle popüler anime serilerindeki yeni güç formlarından esinlenen karakterler oyuna dahil edilir.