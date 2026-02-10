Android için açık dünya oyunları arasında yer alan Street Mafia APK, çok oyunculu yapısı, lüks arabaları ve serbest dolaşım imkânı ile özgür bir deneyim sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler İnternet bağlantısı gereklidir; oyun tamamen online oynanır.

Oyun, serbest dolaşım ve araç kullanma yapıları üzerine kuruludur.

Oyun; açık dünya ve sosyal etkileşim odaklı çok oyunculu bir deneyim sunar.

Street Mafia APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz açık dünya temalı çok oyunculu bir mafya ve şehir keşif oyunudur. Oyunda, lüks araçlar kullanarak şehirde serbestçe dolaşabilir ve arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.

Oyunda modern bölgeler, lüks evler ve özel alanlarla dolu geniş bir harita bulunur. Farklı ülkelerden oyuncularla aynı şehirde buluşabilir, araçlarınızı sergileyebilir ve şehirdeki imkanların tadını çıkarabilirsiniz.

Street Mafia APK İndir

Street Mafia APK, gerçekçi sürüş mekaniğine sahip lüks araçları ve özgür oynanış yapısıyla dikkat çeker. Arkadaşlarınızla birlikte gezebilir, şehrin farklı noktalarını keşfedebilir ve mafya tarzı yaşamı deneyimleyebilirsiniz.

Eğer açık dünya ve çok oyunculu araba oyunlarını seviyorsanız, siz de Street Mafia APK’yı indirin!

Street Mafia Oyunu Özellikleri

Android için açık dünya mafya oyunu

Çok oyunculu yapı

Geniş şehir haritası

Lüks araçlar ve gerçekçi sürüş

Arkadaşlarla birlikte oynama

Modern ve detaylı çevre tasarımları

Serbest dolaşım ve keşif