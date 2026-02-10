Street Mafia APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 250 MB
- Üretici Anakon Play
-
Android için açık dünya oyunları arasında yer alan Street Mafia APK, çok oyunculu yapısı, lüks arabaları ve serbest dolaşım imkânı ile özgür bir deneyim sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- İnternet bağlantısı gereklidir; oyun tamamen online oynanır.
- Oyun, serbest dolaşım ve araç kullanma yapıları üzerine kuruludur.
- Oyun; açık dünya ve sosyal etkileşim odaklı çok oyunculu bir deneyim sunar.
Street Mafia APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz açık dünya temalı çok oyunculu bir mafya ve şehir keşif oyunudur. Oyunda, lüks araçlar kullanarak şehirde serbestçe dolaşabilir ve arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.
Oyunda modern bölgeler, lüks evler ve özel alanlarla dolu geniş bir harita bulunur. Farklı ülkelerden oyuncularla aynı şehirde buluşabilir, araçlarınızı sergileyebilir ve şehirdeki imkanların tadını çıkarabilirsiniz.
Street Mafia APK İndir
Street Mafia APK, gerçekçi sürüş mekaniğine sahip lüks araçları ve özgür oynanış yapısıyla dikkat çeker. Arkadaşlarınızla birlikte gezebilir, şehrin farklı noktalarını keşfedebilir ve mafya tarzı yaşamı deneyimleyebilirsiniz.
Eğer açık dünya ve çok oyunculu araba oyunlarını seviyorsanız, siz de Street Mafia APK’yı indirin!
Street Mafia Oyunu Özellikleri
- Android için açık dünya mafya oyunu
- Çok oyunculu yapı
- Geniş şehir haritası
- Lüks araçlar ve gerçekçi sürüş
- Arkadaşlarla birlikte oynama
- Modern ve detaylı çevre tasarımları
- Serbest dolaşım ve keşif
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun offline oynanabilir mi?
Hayır. Street Mafia internet bağlantısı gerektirir.
Arkadaşlarla birlikte oynanabilir mi?
Evet. Arkadaşlarınızla aynı şehirde buluşup birlikte oynayabilirsiniz.
Araçlar özelleştirilebilir mi?
Oyun sürümüne bağlı olarak araçlarda özelleştirme seçenekleri bulunabilir.