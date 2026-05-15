Serinin yeni oyunu olan Subnautica 2, yenilikçi görselliği ve çok oyunculu moduyla ön plana çıkan bir sualtı hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 34 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Subnautica 2’nin en büyük yeniliklerinden biri 4 kişilik co-op multiplayer sistemi oldu.

Oyun önceki yapımlardan farklı olarak tamamen yeni bir alien okyanus gezegeninde geçiyor.

Subnautica 2, Unreal Engine 5 motoruyla geliştiriliyor.

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Subnautica 2, serinin ikinci oyunu olarak 14 Mayıs 2026'da oyuncularla buluştu. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, sualtı hayatta kalma deneyimi yaşayacak ve zorlu maceralara atılacaksınız.

Eski oyunun yanı sıra Subnautica 2'nin en büyük yeniliği şüphesiz multiplayer sistemi oldu. Arkadaşlarınızla birlikte üs inşa edebilir, kaynak toplayabilir ve dev yaratıklara karşı savaşabilirsiniz.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Subnautica 2, hem atmosferi hem de görsel kalitesiyle ciddi bir sıçrama yapmış diyebiliriz. Sadece ortam görselliği değil, aynı zamanda canavarların ve diğer karakterlerin modellemeleri de oldukça gerçekçi tasarlanmış.

Subnautica 2'de, öncelikle keşif yapmalısınız. Keşif sistemini bu oyunda da koruyan geliştiriciler, görevleri ikinci plana bırakmaktadır. Harita üzerinde gezinin ve tüm görevleri tek tek tamamlamaya çalışın.

Subnautica 2 Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

BELLEK: 12 GB RAM

EKRAN KARTI: GeForce GTX 1660 6GB / RX 5500 XT 6GB

DIRECTX: Sürüm 12

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 50 GB kullanılabilir alan