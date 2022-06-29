Subway Surfers APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,926,908
- DOSYA BOYUTU 173.00 MB
- Üretici SYBO Games
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Subway Surfers APK veya Google Play'den yüklenebilen sonsuz koşu oyunu. Hilesi en çok aranan ve hikayesi ile dikkat çeken Android oyun ücretsiz oynanabiliyor.
Subway Surfers, Google Play'den ücretsiz indirilebilir olmasına rağmen APK'sı ve hilesi en çok aranan Android oyunlardan. Sonsuz koşu türünde macera oyunu olan Subway Surfers, sadece mobil cihazlarda oynanabiliyor ancak Android emülatörlerle PC'ye de yükleyip oynamak mümkün. Yukarıdaki Subway Surfers İndir butonuna dokunarak oyunu Google Play'den indirebilirsiniz. Telefonlarında Google Play Mağazası yüklü olmayanlar için de Subway Surfers APK indirme bağlantısı alternatif olarak eklenmiştir.
Subway Surfers APK Son Sürüm İndir
Subway Surfers, Android cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz oldukça eğlenceli bir koşma ve kaçma oyunudur. Oyunda amacınız köpeğiyle birlikte oyundaki kahramanımız Jake'i kovalayan polis memurundan kaçarak, toplayabileceğiniz kadar yüksek puan toplamaktır.
Renkli ve etkileyici 3 boyutlu grafikleri, akıcı animasyonları ve sürükleyici müzikleri sayesinde oyuncuları mobil cihazları başına hapseden Subway Surfers, boş zamanlarını keyifli bir şekilde geçirmek isteyen tüm kullanıcıların akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde yer alması gereken oyunlardan bir tanesidir.
Yer yer tren rayları üzerinde yer yer de trenlerin üzerinde sizi kovalayan polisten kaçmaya çalışacağınız oyun içerisinde yer alan farklı güçlendiriciler sayesinde bir roket sırt çantası takarak veya sörf tahtasına binerek çok daha hızlı kaçabilirsiniz.
Oyunda topladığınız altınlar yardımıyla yeni karakterler açtırabilir ve karakterinizin özelliklerini geliştirebilirsiniz.
Facebook entegrasyonu sayesinde oyunu oynayan arkadaşlarınızın yaptığı yüksek puanları görebilir ve arkadaşlarınızı geçmek için daha çok hırslanabilirsiniz.
Subway Surfers'ı hemen indirerek heyecanlı ve eğlenceli bir kaçış oyunu içerisinde yerinizi alarak, hem arkadaşlarınız hem de dünya üzerindeki birçok oyuncuyla en yüksek puanı alma konusunda sürükleyici bir yarışa başlayabilirsiniz.
Subway Surfers PC Nasıl İndirilir ve Oynanır?
Subway Surfers bilgisayara nasıl indirilir? Bilgisayarda Subway Surfers nasıl oynanır? Subway Surfers bilgisayara indirip oynamak istiyorsanız öncelikle PC için en iyi Android emülatör programlarından BlueStacks İndir'i bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. BlueStacks'i bilgisayarınıza indirdikten sonra kurulum işlemini başlatın (Android işletim sisteminin bilgisayarınızda çalışması için gerekli dosyalar inteernet üzerinden indirildiğinden kurulum biraz zaman alacaktır). Kurulum bittiğinde programı açın ve Ara'ya tıklayın. BlueStack'in ilk ayarlarını yapacağınız sayfa karşınıza gelecek. Bu noktada Android oyunlarını bilgisayarınıza indirip oynamak için yeni bir Google hesabı oluşturabilir veya mevcut hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek BlueStacks hesabınızın kurulum işlemini tamamlayın. Şimdi Subway Surfers bilgisayarda oynama şansına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken BlueStacks'te Ara'ya tıklamak ve Subway Surfers yazmak. Karşınıza Google Play Store'daki gibi bir yükleme ekranı çıkacak. Yükle'ye tıkladıktan sonra oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun başlamadan önce kontroller de gösteriliecektir.
Subway Surfers Hikayesi
Subway Surfers, hikayesi merak edilen ender mobil oyunlardan. Çeşitli sosyal medya platformlarında oyunun oyundaki karakterin sprey boya yaparken tren raylarında hayatını kaybeden genç bir çocuktan esinlenerek tasarlandığı, oyunu geliştiren ismin hatta hayatını kaybeden çocuğun babası olduğu iddiası var. Binlerce beğeni alan bu paylaşım gerçeği yansıtmıyor. Yapımcı firma SYBO Games'in yöneticilerinden birinin oyunun hikayesini anlattığı videoda oyun tasarlanırken tutku, sokak, animasyon, müzik, sokak sanatları ve kaykay gibi kavramlardan etkilenildiği, hayatını kaybetmiş bir çocuğun hikayesini anlatmadığı anlaşılıyor. İlginç olan, ortaya atıldığı gibi bir çocuğun sprey boya yaparken tren raylarında can vermesi vakası hiç yaşanmamış.
Subway Surfers
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 124,609
- DOSYA BOYUTU 77.70 MB
- Üretici SYBO Games
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Subway Surfers, iOS cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz 3 boyutlu bir kaçma oyunudur.
iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız iPhone, iPad veya iPod Touch üzerinde oynayabielceğiniz Subway Surfers, klasik kaçış veya koşma oyunu olarak adlandırabileceğimiz oyunlardan bir tanesi.
Tren raylarının arasında, trenlerin üstünde veya tren vagonlarının etrafınd geçen soluksuz bir macerada, kahramanımız Jack'in kendisini kovalayan polis memuru ve köpeğinden kaçmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
3 Boyutlu etkileyici grafikleri, mükememel animasyonları ve oyundan kopmamanızı sağlayan başarılı oyun müzikleri sayesinde oyuncuları esir alan ve dünya genelinde oldukça popüler olmayı başaran Subway Surfers, boş zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz mobil oyunlardan bir tanesi.
Oyun ekranı üzerindeyken parmağınızla sağa veya sola kaydırma hareketleri yardımıyla yön değiştirebileceğiniz ve yukarı veya aşağı kaydırma hareketleri sayesinde zıplayabileceğiniz veya eğilebileceğiniz oyunun kontrolleri oldukça basit.
Bir yandan polisten kaçarken bir yandan da altınlar toplayacağınız ve yüksek skorlar yapmaya çalışacağınız Subway Surfers'da topladığınız altınlarla yeni karakterler açtırabiliyor veya karakterinizin özelliklerini geliştirebiliyorsunuz.
Bu soluksuz kaçış serüveninde sizler de yerinizi almak isterseniz Subway Surfers'ı hemen mobil cihazlarınız üzerine indirebilirsiniz.
Subway Surfers Özellikleri:
- Renkli ve canlı yüksek kalitede grafikler
- Jatpack ve Hoverboard gibi özel güçlendiriciler
- Işık hızında hareket edebilme ve engelleri aşma
- Arkadaşlarınıza meydan okuma veya yardım etme
- Farklı karakterlerle oynayabilme
- Facebook entegrasyonu sayesinde arkadaşlarınızın skorlarını görebilme
1.39.0 güncellemesi ile:
- Subway Surfers bizi Los Angeles'a taşıyor
- Holywood'un film setlerinde sörf yapabiliyoruz
- Yeni ödüller bizi bekliyor
- Wayne içinyeni bir kostüm oyuna ekleniyor
Subway Surfers
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 114,118
- DOSYA BOYUTU 39.00 MB
- Üretici SYBO Games
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Subway Surfers sevilen oyunun Windows Phone versiyonudur
Kiloo Games'in popüler kaçış oyunu Subway Surfers nihayet Windows Phone cihazlar için çıkış yaptı.
Android ve iOS versiyonları gibi ücretsiz bir oyun olan Subway Surfers Windows Phone versiyonu bize yine aynı yüksek heyecan ve eğlenceyi Windows Phone cihazlarımız üzerinde yaşama imkanı veriyor. Subway Surfers'da Jake, Ticky ve Fresh'e huysuz dedektiften ve onun sevimsiz köpeğinden kaçmalarına yardımcı olurken hızlı ve bolca adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.
Subway Surfers'da bir yandan dedektiften kaçmalı, diğer yandan da bize doğru gelen trenleri takip etmeli ve gerektiği anda yön değiştirip trenlerin üzerinde zıplamalı ve çılgın akrobatik hareketler gerçekleştirmeliyiz. Bu mücadelemize bir de yolumuz üzerindeki altınları toplama işi eklenince oyun oldukça heyecanlı bir hal alıyor.
Subway Surfers bize oldukça canlı ve kaliteli grafikler sunuyor. HD çözünürlüğü destekleyen oyun Windows Phone 8 cihazların ekranlarında görsel bir şölen yaratmakta. Oldukça kolay kontrollere sahip oyun bize rahat bir şekilde oyunu oynama imkanı sunuyor ve kontrolleri düşünmeden oyuna odaklanmamıza yardımcı oluyor.
Eğer kaçış türü oyunları seviyorsanız ve Windows Phone 8 cihazınızda oynayabileceğiniz bu türde bir oyun arıyorsanız Subway Surfers kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Subway Surfers düzenli olarak güncellemeler yoluyla yeni içeriklere kavuşmaktadır ve oyunculara uzun süreli bir eğlence vaad etmektedir.
1.39.0 güncellemesi ile oyuna eklenenler:
- Subway Surfers Dünya Turu ile Los Angeles'a yolculuk ediyoruz
- Holywood'un film setlerinde sörf yapabiliyoruz
- Yeni yarışmalar ve ödüller bizi bekliyor
- Wayne için yeni bir kostüm oyuna ekleniyor