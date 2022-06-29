Subway Surfers APK veya Google Play'den yüklenebilen sonsuz koşu oyunu. Hilesi en çok aranan ve hikayesi ile dikkat çeken Android oyun ücretsiz oynanabiliyor.

Can Çevrim - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Subway Surfers, Google Play'den ücretsiz indirilebilir olmasına rağmen APK'sı ve hilesi en çok aranan Android oyunlardan. Sonsuz koşu türünde macera oyunu olan Subway Surfers, sadece mobil cihazlarda oynanabiliyor ancak Android emülatörlerle PC'ye de yükleyip oynamak mümkün. Yukarıdaki Subway Surfers İndir butonuna dokunarak oyunu Google Play'den indirebilirsiniz. Telefonlarında Google Play Mağazası yüklü olmayanlar için de Subway Surfers APK indirme bağlantısı alternatif olarak eklenmiştir.

Subway Surfers APK Son Sürüm İndir

Subway Surfers, Android cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz oldukça eğlenceli bir koşma ve kaçma oyunudur. Oyunda amacınız köpeğiyle birlikte oyundaki kahramanımız Jake'i kovalayan polis memurundan kaçarak, toplayabileceğiniz kadar yüksek puan toplamaktır.

Renkli ve etkileyici 3 boyutlu grafikleri, akıcı animasyonları ve sürükleyici müzikleri sayesinde oyuncuları mobil cihazları başına hapseden Subway Surfers, boş zamanlarını keyifli bir şekilde geçirmek isteyen tüm kullanıcıların akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde yer alması gereken oyunlardan bir tanesidir.

Yer yer tren rayları üzerinde yer yer de trenlerin üzerinde sizi kovalayan polisten kaçmaya çalışacağınız oyun içerisinde yer alan farklı güçlendiriciler sayesinde bir roket sırt çantası takarak veya sörf tahtasına binerek çok daha hızlı kaçabilirsiniz.

Oyunda topladığınız altınlar yardımıyla yeni karakterler açtırabilir ve karakterinizin özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Facebook entegrasyonu sayesinde oyunu oynayan arkadaşlarınızın yaptığı yüksek puanları görebilir ve arkadaşlarınızı geçmek için daha çok hırslanabilirsiniz.

Subway Surfers'ı hemen indirerek heyecanlı ve eğlenceli bir kaçış oyunu içerisinde yerinizi alarak, hem arkadaşlarınız hem de dünya üzerindeki birçok oyuncuyla en yüksek puanı alma konusunda sürükleyici bir yarışa başlayabilirsiniz.

Subway Surfers PC Nasıl İndirilir ve Oynanır?

Subway Surfers bilgisayara nasıl indirilir? Bilgisayarda Subway Surfers nasıl oynanır? Subway Surfers bilgisayara indirip oynamak istiyorsanız öncelikle PC için en iyi Android emülatör programlarından BlueStacks İndir'i bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. BlueStacks'i bilgisayarınıza indirdikten sonra kurulum işlemini başlatın (Android işletim sisteminin bilgisayarınızda çalışması için gerekli dosyalar inteernet üzerinden indirildiğinden kurulum biraz zaman alacaktır). Kurulum bittiğinde programı açın ve Ara'ya tıklayın. BlueStack'in ilk ayarlarını yapacağınız sayfa karşınıza gelecek. Bu noktada Android oyunlarını bilgisayarınıza indirip oynamak için yeni bir Google hesabı oluşturabilir veya mevcut hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek BlueStacks hesabınızın kurulum işlemini tamamlayın. Şimdi Subway Surfers bilgisayarda oynama şansına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken BlueStacks'te Ara'ya tıklamak ve Subway Surfers yazmak. Karşınıza Google Play Store'daki gibi bir yükleme ekranı çıkacak. Yükle'ye tıkladıktan sonra oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun başlamadan önce kontroller de gösteriliecektir.

Subway Surfers Hikayesi

Subway Surfers, hikayesi merak edilen ender mobil oyunlardan. Çeşitli sosyal medya platformlarında oyunun oyundaki karakterin sprey boya yaparken tren raylarında hayatını kaybeden genç bir çocuktan esinlenerek tasarlandığı, oyunu geliştiren ismin hatta hayatını kaybeden çocuğun babası olduğu iddiası var. Binlerce beğeni alan bu paylaşım gerçeği yansıtmıyor. Yapımcı firma SYBO Games'in yöneticilerinden birinin oyunun hikayesini anlattığı videoda oyun tasarlanırken tutku, sokak, animasyon, müzik, sokak sanatları ve kaykay gibi kavramlardan etkilenildiği, hayatını kaybetmiş bir çocuğun hikayesini anlatmadığı anlaşılıyor. İlginç olan, ortaya atıldığı gibi bir çocuğun sprey boya yaparken tren raylarında can vermesi vakası hiç yaşanmamış.