Super Battle Golf, 1 ila 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir çok oyunculu golf oyunudur. Mükemmel atışlar yapın, rakiplerinizi sabote edin ve tüm müsabakaları kazanın!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Geleneksel golfteki gibi sıranı beklemiyorsun. 1-8 (bazı modlarda 16'ya kadar) oyuncu aynı anda topa vuruyor, koşturuyor ve deliğe ilk ulaşan olmaya çalışıyor.

Deliğe giden yolda sadece topa vurmuyorsun; arkadaşlarını topunla vurabilir, üzerlerinden golf arabasıyla geçebilir veya topladığın eşyalarla (Mayın, Roketatar, Hava Kornası vb.) onları engelleyebilirsin.

Oyun şu an Steam Deck'te kusursuz çalışıyor. Ayrıca düşük sistem gereksinimleri sayesinde hemen her bilgisayarda akıcı bir deneyim sunuyor.

Çok oyunculu golf oyunları arasında yer alan Super Battle Golf, eğlenceli ve kaos dolu yapısıyla ön plana çıkıyor. 1-8 oyuncuya kadar oynanabilen bu oyunda, sadece golf oynamayacaksınız. Piyasadaki diğer golf oyunlarına kıyasla Super Battle Golf, oyuncuları sabote etmenize olanak tanıyor. İşte tam olarak bu özellik oyunu eğlenceli hale getiriyor.

27 farklı haritaya sahip olan bu golf oyununda, her seferinde farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Bitiş noktasına ulaşmak için yarışın, arkadaşlarınızı sabote edin ve kazanan her zaman siz olun!

Super Battle Golf İndir

Harita üzerinde çeşitli sabote eşyaları bulunuyor. Bu eşyaları rakiplerinizin üzerinde kullanmalı ve atışlarını kötü yapmalarını sağlamalısınız. Sadece eşyalarla değil, aynı zamanda golf arabalarını kullanarak da bu saboteyi gerçekleştirebilirsiniz.

Golf demek her zaman tarz demektir. Bu nedenle karakterinizi özelleştirmeli ve havalı kıyafetler giymelisiniz. Şapkalar, gözlükler, giysiler ve daha birçok şeyi karakterinize giydirebilir, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullandığınız golf sopalarını da özelleştirebilirsiniz.

Siz de Super Battle Golf indirin ve arkadaşlarınızla birlikte kaos dolu bir golf deneyimi yaşayın!

Super Battle Golf Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 7 64-bit or higher

Windows 7 64-bit or higher İŞLEMCI: Intel Core i3 or equivalent

Intel Core i3 or equivalent BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: Geforce GT 1030 / Radeon RX 450 or equivalent

Geforce GT 1030 / Radeon RX 450 or equivalent DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 1 GB kullanılabilir alan