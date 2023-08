Tales of Arise

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bandai Namco Tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tales Of Arise 2021 yılında piyasaya sürüldü. Tales serisinin bir oyunu olan bu yapım, önceki oyunları kıyasla biraz farklıdır.

Oynanış, hikaye ve sunum bakımından çok daha farklı bir yol izleyen Tales Of Arise özünde bir JRPG olmasına rağmen izlediği farklı yoldan ötürü çok daha “batılı” bir RPG deneyimi vadediyor.

Serinin önceki oyunlarına kıyasla çok daha hızlı ve dinamik bir dövüş sistemine sahip olan Tales Of Arise bu yönüyle öne çıkıyor. Oldukça etkileyici bir hikayeye sahip olan Tales Of Arise, görsel olarak da nefes kesici. Anime tarzı görsellerden hoşlanıyorsanız Tales Of Arise’a muhakkak bir göz atmalısınız.

Tales Of Arise Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (sadece 64-bit)

: Windows 10 (sadece 64-bit) İşlemci : Intel Core i5-2300 ya da AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-2300 ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 760 ya da Radeon HD 7950

: GeForce GTX 760 ya da Radeon HD 7950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 45 GB kullanılabilir alan

: 45 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX destekleyen herhangi bir ses kartı.

: DirectX destekleyen herhangi bir ses kartı. İlave Notlar: Tahmini performans: grafik seçenekleri düşükken 1080p/60fps. Kare hızı kalabalık yerlerde düşebilir.