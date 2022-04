Team Fortress 2, Half Life'ın yapımcısı Valve tarafından geliştirilen MMOFPS oyunudur.

Enis Kirazoğlu - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk olarak Half Life’ın eklentisi halinde çıkan Team Fortress, artık başlı başına ücretsiz bir şekilde oynanabilmekte. Mac, Windows ve Linux platformlarında oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı FPS oyunu dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araraya getirmeye devam ediyor. Çapraz platform desteğine de sahip olan başarılı oyun kaliteli grafik açılarına ek olarak sürükleyici bir oynanış atmosferine sahip. Valve imzalı bir oyun olarak karşımıza çıkan Team Fortress 2, Türkçe dil desteğine de sahip.

Team Fortress 2 Özellikleri

Türkçe dahil 26 farklı dil seçeneği,

Oynaması ücretsiz,

Windows, Mac ve Linux sürüm,

Gerçek zamanlı,

Sürükleyici bir atmosfer,

Rekabet ortamı,

Seviye sistemi,

Karakter oluşturma ve özelelleştirme,

Hoş görseller,

Çarpıcı görsel efektleri,

MMOFPS türünde olan Team Fortress 2’de dokuz sınıftan birini seçerek iki takım haline ayrılıp diğer oyuncularla çarpışabilirsiniz.

Birden fazla mod ve görev barındıran oyundaki sınıf çeşitliliği ve dengesi onu rakip MMOFPS oyunlarından ayıran en önemli özellikleri arasında.

Bunların dışında yetenekleriniz geliştirmenize izin veren sistemi, stilize grafikleri onun piyasadaki en iyi online FPS oyunu olarak görülmesini sağlıyor.

Eğer iyi bir online FPS deneyimi arıyorsanız ve henüz Team Fortress 2’yle tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir.

Team Fortress 2 İndir

Windows, Mac ya da Linux kullanıcısıysanız ve bilgisayarınızda aksiyon yüklü bir oynanış istiyorsanız aradığınız oyun Team Fortress 2 demektir. Türkçe olarak oynanabilen başarılı oyun, dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları gerçek zamanlı olarak bir araya getiriyor. Oyuncular rekabet dolu bir atmosferde hayatta kalma şansı elde ediyorlar.

Team Fortress 2 Nasıl Oynarım?

Yukarıdaki "Oyuna Git" butonuna tıkladığınız anda karşınıza gelecek sayfada "Get it Now..." butonuna basın. Açılacak olan Steam sayfasından Team Fortress 2'yi indirebilirsiniz.

Team Fortress 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP

İşlemci: 1.7 GHz Processor or better

Bellek: 512 MB RAM

DirectX: Sürüm 8.1

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)

İşlemci: Pentium 4 processor (3.0GHz, or better)

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan