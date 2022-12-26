Team Speak 3 Nedir? Nasıl Kullanılır?

Team Speak 3 (TS3), toplu şekilde insanların sesli iletişim kurduğu bir programdır. Sesli iletişim programları içerisinde popüler olan Team Speak 3, kullanıcıların sunucular kurmasıyla ilerleyen bir sisteme dayanıyor.

Sunucular kurulduktan sonra diğer kullanıcılarda ona katılarak sunucu içinde yer alan odalarda hem yazılı hem de sesli iletişim kuruyor. Yalnız Team Speak 3’te sunucu kurmak için ücret ödenmesi gerekiyor. Aylık olarak belirli bir miktar ödeyerek sunucu kurabilirsiniz.

Programda Türkçe dil seçeneği yok, ancak çok sayıda özellik ve ayardan oluşuyor. Genellikle Team Speak 3, online oyunlar için tercih ediliyor. Oyuncular sunucu kurup onun üzerinde kanallar oluşturabilirler. Oluşturulan kanallar özelleştirilerek iletişim kurulabilir. Kanallara şifre koyularak herkesin girmesi engellenebilir.

Team Speak 3 Nasıl Kullanılır?

Team Speak 3 kullanımı için öncelikle programı indirmeniz gerekiyor. Team Speak 3 indirme işleminden sonra şu adımları takip ediniz;

İlk olarak ekranın üst kısmında sol taraftaki “Connections” butonuna tıklanmalı.

Ekrana gelen pencere üzerinden resim eklenir.

“Server Adress” yazılı yere sunucunun IP adresi yazılır.

“Nickname” kısmınaysa sunucuda görünmesini istediğiniz şekilde “kullanıcı adı” yazınız.

Girmeyi düşündüğünüz sunucuda şifre varsa “Password” kısmına şifreyi girip “Connect” butonuna basarak sunucuya girişi sağlayabilirsiniz.

Herhangi bir kanala giriş kanalın üzerine çift tıklamayla gerçekleşir.

Team Speak 3’te kanal oluşturmak içinse takip etmeniz gereken adımlar şöyledir;

En başta konumlanan kanal adına sağ tıklanır. Ardından “Create Channel” seçeneği seçilir.

Ekrana gelen pencere üzerine kanal ismi ve şifreyi yazınız.

“Channel Type” bölümündeyse “Permanent” seçeneği tıklanmalıdır.

Kanal üzerine gelinerek sağ tıklayıp açılacak küçük pencere üzerindeki “Edit Channel” seçeneği seçilerek ekrana gelen alana resim seçilir. Böylelikle oluşturulan kanal özelleştirilmiş olur. Bu adımdan sonra kanal isminiz ilk sırada yer almaya başlar.

“Description” alanından kanalla ilgili açıklama ve resim linki ekleyebilirsiniz.

“Channel Type” bölümü “Permanent” şeklinde işaretlenmelidir.

Kanalınızı AFK odası yapmak için “Nedeed Talk Power” alanını 99999 şeklinde değiştirebilirsiniz.

Sağ üstte yer alan “Icon” bölümündense oluşturmuş olduğunuz kanala ufak ikon eklemeniz mümkündür. “Edit Icon” alanına tıklayarak karşınıza gelecek pencereye resim ekleyiniz.

Pencerenin sol altındaki “Upload” bölümüne tuşlayarak küçük ikonlardan ekleyebilirsiniz.

Ekranın üst bölümünde konumlanan “Ayarlar” alanından kulaklık ve mikrofonla ilgili problemler varsa onları çözümleyebilirsiniz.

Team Speak 3 Nasıl Kurulur?

Team Speak 3 indirme işleminin ardından kurulumu yapmak için aşağıda belirttiğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor;

Öncelikle “TeamSpeak3Setup.Exe” dosyası açılıp ardından “Next” butonuna tıklanmalıdır.

dosyası açılıp ardından “Next” butonuna tıklanmalıdır. Sözleşme formunun en aşağısına inerek alt satırda yer alan “Kullanım Sözleşmesi” kutucuğunun yanındaki kutu üzerine “tik” atılır.

Daha sonra aşağıdaki “Next” butonu üzerine basılır.

“Bu bilgisayarı kullanan herkes için yükleyin” seçeneğine tıklanarak “Next” seçilir.

Team Speak 3’ün kurulacağı alan seçilip “Next” butonuna tıklanır.

“Önerilen: Kullanıcı kendi dosyalarını kaydetmek” seçeneği seçilip “Next” butonuna basılır. Böylelikle Team Speak 3 kurulmuş olur.

Kurulum işleminin ardından Team Speak 3’teki kişilerden kimlerin konuştuğunu oyunun solunda gösteren “Overwolf” programını kurmayı düşünüp düşünmediğiniz sorulur.

Team Speak 3 ile benzer amaçlarla kullanılan bir program olan Discord’la ilgili bilgi sahibi olmak için Discord Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.