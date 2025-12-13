Teamfight Tactics PBE APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 93.6 MB
- Üretici Riot Games
-
Teamfight Tactics PBE APK, ana oyuna eklenmesi planlanan içerikleri test edebileceğiniz ücretsiz bir TFT sürümüdür.
⚡ Önemli Bilgiler
- TFT PBE, yeni TFT setlerinin, şampiyonların, eklentilerin ve mekaniklerin ana sunuculardan önce test edildiği resmi ortamdır.
- TFT PBE'ye katılmak için normal TFT/League of Legends hesabınızdan tamamen farklı, ayrı bir PBE hesabı oluşturmanız gerekir.
- Oyuncuların birincil rolü, hataları bulmak ve denge konusunda geri bildirim sağlamaktır.
Riot Games tarafından geliştirilen TFT oyununun beta sürümü olan Teamfight Tactics PBE APK, ana sürüme yeni eklenecek olan modları erkenden deneyebileceğiniz bir erişim imkanı sunuyor. Modlar, yeni kahramanlar, eşyalar ve yeni eklenen her türlü içeriği erkenden deneyimleyebilirsiniz.
Teamfight Tactics oyunuyla tamamen aynı olan ve tüm oyun modlarına erişebileceğiniz TFT PBE APK'da, rekabetçi maçlara da katılabilirsiniz. Klasik oyun modlarına katılabilir, dereceli maçlarda mücadele edebilir ve tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilirsiniz.
Teamfight Tactics PBE APK İndir
Teamfight Tactics PBE sürümünde kazandığınız ilerlemeler ana oyuna aktarılmamaktadır. Tamamen test amaçlı olan bu sürümde yeni TFT setlerinin tamamı bulunmaktadır. Ayrıca, ana sunuculara gelmesi planlanan büyük denge yamaları da PBE sürümünde test edilir.
Halihazırda bulunan Riot Games hesabınızla PBE'ye giriş yapamazsınız. Riot Games'in resmi PBE sayfasına gitmeli ve yeni bir hesap oluşturmalısınız.
Eğer siz de League of Legends evrenini seviyorsanız, tüm içeriklere ücretsiz erişebileceğiniz Teamfight Tactics PBE APK'yı indirin ve gerçek oyunculara karşı stratejinizi konuşturun!
Sıkça Sorulan Sorular
TFT PBE'ye katılmak için bir şarta sahip olmak gerekiyor mu?
Evet, ancak şansınız işletim sisteminize bağlıdır. Android için genellikle tek bir PBE hesabı oluşturmak yeterlidir. iOS için ise Riot Games, sınırlı sayıda (genellikle 10.000) oyuncuyu TestFlight üzerinden kabul ettiği için hızlı ve şanslı olmanız gerekir.
PBE'de kazanılan ilerleme (rütbe, puan, ödül) ana hesaba aktarılır mı?
Hayır. PBE ortamı tamamen test amaçlıdır ve ana sunuculardan bağımsızdır. PBE'de kazandığınız rütbe, puan, özel eşyalar veya ilerleme ana hesabınıza kesinlikle aktarılmaz.
PBE'de hangi içerikler test edilir?
Genellikle yeni TFT setlerinin tamamı (yeni şampiyonlar, özellikler, eklentiler, küçük efsaneler) ve ana sunuculara gelmesi planlanan büyük denge yamaları PBE'de test edilir.
PBE hesabımı nasıl oluşturabilirim?
PBE hesabı oluşturmak için Riot Games'in resmi PBE kayıt sayfasına gitmeniz ve normal hesabınızdan farklı bir kullanıcı adı ve e-posta (aynı e-posta olabilir, ancak farklı kullanıcı adı gerekir) kullanarak kayıt olmanız gerekir.
PBE sunucuları 7/24 açık mıdır?
PBE sunucuları, test edilecek içeriğe bağlı olarak bakım çalışmaları nedeniyle sık sık çevrimdışı kalabilir veya yoğunluk nedeniyle uzun giriş kuyrukları oluşabilir. Sunucu durumları, resmi Riot Games kaynakları üzerinden takip edilmelidir.