Teamfight Tactics APK, League of Legends oyunu geliştiricilerinin PvP strateji oyunu.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teamfight Tactics APK, League of Legends oyununun geliştiricileri tarafından hazırlanan PvP strateji türünde yapım. Riot Games’in ilk olarak Android telefon kullanıcılarının beğenisine sunduğu League of Legends strateji oyununda şampiyonlardan oluşan takımınızı kurup arenalarda birebir savaşıyorsunuz.

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Teamfight Tactics Türkçe adıyla Taktik Savaşları oyununda League of Legends’dan tanıdığımız şampiyonlar karşımıza çıkıyor. LoL şampiyonları arasından sizi için savaşacak bir takım oluşturarak rakiplerinizi alt etmek, hayatta kalan son oyuncu olmak için çaba sarf ediyorsunuz. İblislerle korku saçmak mı, dövüşçülerle rakipleri pataklamak mı yoksa şekil değiştiricilerle savaşın gidişatına müdahale etmek mi? İzleyeceğiniz strateji size kalmış. Mücadeleler tur tabanlı ve zaferle sonuçlanan her savaş sonrasında derece atlıyorsunuz. Demir’den Şampiyonluk Aşaması’na kadar uzanan sıralamalarda yükselebileceğiniz gibi düşebiliyorsunuz da. Bu arada oyun çapraz platform desteği sunuyor. Bilgisayar, telefon veya tabletten oynayan arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz.

Teamfight Tactics Android Oyunu Özellikleri