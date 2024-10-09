TeamSpeak, kullanıcıların sohbet kanalları üzerinden sesli iletişim sağladıkları VoIP programıdır. Discord kadar popüler bir yazılım.

Emircan Erdoğan - 45 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

TeamSpeak Client, arkadaşlarınızla bir kanal üzerinden kolayca iletişim kurmanızı sağlayan bir sesli sohbet programı. Kristal ses kalitesi, gürültü azaltma, mikrofon ayarlarını değiştirme imkanı sunması TeamSpeak’i IP üzerinden ses iletişiminde en çok tercih edilen yazılım yapıyor.

TeamSpeak Nedir, Ne İşe Yarar?

TeamSpeak, esas olarak online oyunlar için tasarlanmış bir VoIP yazılımı. Kullanıcıların kanallara katılmasına ve aynı oyunu oynayan diğer çevrimiçi oyuncularla sohbet etmesine olanak tanıyor.

TeamSpeak, yazılı sohbeti de mevcut olsa da diğer iletişim formlarının aksine sesli sohbete odaklanıyor. TeamSpeak ayrıca kullanıcılar için yüksek ses kalitesi ve askeri düzeyde güvenlik sağlamaya odaklanıyor. Kullanıcılar sesli sohbet yoluyla iletişim kurdukları için ellerini oyun kontrolcüsünde tutabiliyor. Çoğunlukla aynı çok kullanıcılı oyunu oynayan kişiler tarafından kullanılıyor. Kullanıcılar TeamSpeak istemcisini indirip sunucuya bağlanıyor. Bunu yaptıktan sonra çeşitli sohbetlere katılabiliyor ve diğer kullanıcılarla sesli olarak sohbet edebiliyor. Alternatiflerinin çoğundan farklı olarak TeamSpeak, uzun süredir piyasada. Başlangıçta oyuncular için en popüler VoIP hizmetlerinden biriydi ve birçok oyuncu hala Discord’a geçmek yerine onu kullanıyor.

TeamSpeak İndir

TeamSpeak TS5 Client, profesyonel e-sporcuların tercihi olan bir VoIP programı. Mevcut en iyi ses kalitesi, askeri düzeyde güvenlik, ultra düşük gecikme süresi, düşük kaynak kullanımı ve 3D surround ses sağlayan TeamSpeak’i farklı kılan kontrolün tamamen kullanıcıda olması. Kullanıcıları merkezi sunuculara bağlanmaya zorlamıyor, veriler saklanmıyor, satılmıyor.

Rakipsiz Ses Kalitesi - Yerleşik otomatik mikrofon ses ayarı, arka plan gürültüsünü azaltma ve yankı iptali ile kristal netliğinde, gecikmesiz iletişim etmenizi sağlar.

Yerleşik Gizlilik - Gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, TeamSpeak sesli veya yazılı sohbet verilerine erişemez, herhangi bir kayıt olmanız da gerekmez.

Güvenli - Standart olarak yerleşik askeri düzeyde güvenlik. TS3 ile AES tabanlı şifreleme tüm sunucu için hatta yalnızca belirli kanallar için etkinleştirilebilir.

Gelişmiş İzin Sistemi - Güçlü, piyasanın en iyisi, hiyerarşik izin sistemiyle tam kontrol sizde. Kimin konuşabileceğine, kimin kanallara katılabileceğine ve çok daha fazlasına karar verin.

Muhteşem Surround Ses - Konumsal Ses ile oyunun merkezinde olun. Bir sonraki oyun planınızı uygularken size avantaj sağlayan 360 derece ses ortamında takım arkadaşlarınızı duyun.

Merkezi Olmayan Altyapı - Gizliliğinizden ve güvenliğinizin %100 emin olun. Sunuculara bağlı değilsiniz ve verileriniz toplanmaz.

Mobil Bağlantı - Android ve iOS için mobil TeamSpeak uygulamaları ile aksiyondan asla uzakta olmayacaksınız.

Oyun İçi Katman - Overwolf’un resmi TeamSpeak oyun içi ara gözlerinizi aksiyondan ayırmazsınız. TeamSpeak ses kontrollerine hızlıca erişin, kimin konuştuğunu görün ve en çok ihtiyaç duyduğunuz yer ve zamanda bildirimler ve mesajlar alın.

Sınırsız Özelleştirme - TeamSpeak’i kendinize göre yapın, dahil edilen eklentiler, ses ve simge paketleri ve temalarla istemciyi kişisel tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin. Kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan yüzlerce eklenti arasından seçim yapın, hatta kendinizinkini oluşturun.

Yüksek Ölçeklenebilirlik - Gelişmiş İstemci-Sunucu mimarisiyle küçük grup görüşmelerinden binlerce katılımcının yer aldığı büyük konferanslara geçiş yapın.

Güçlü Dosya Aktarımı - Çevrimiçi ortak çalışma deneyiminizi en üstü düzeye çıkarın. Güvenlik duvarı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan dosyaları kolayca saklayın ve topluluğunuzla paylaşın.

Yazılı Sohbet - Konuşmalarınızı gözlerden uzakta mı tutmak istiyorsunuz? Doğrudan mesajlaşma veya takım yazılı sohbet ile mesajı gürültüsüz iletebilirsiniz.

TeamSpeak ile Discord Farkı Nedir?

Discord ve TeamSpeak, internet üzerinden başkalarıyla iletişim kurmak isteyen kişiler tarafından, özellikle de oyuncular tarafından kullanılan çok popüler iki program. Her iki program da VoIP (İnternet Üzerinden Ses Protokolü) kullanıyor, böylece insanlar internet üzerinden arkadaşları ve tanımadıklarıyla iletişim kurabiliyor. Ancak bu iki uygulama birbirinden çok farklı. Her birinin nitelik ve özelliklerine göre birini diğerine tercih edebilirsiniz.

Discord, insanların online olarak birbirleriyle iletişim kurmak için de kullanabildiği bir VoIP programı. TeamSpeak’ten farklı olarak yalnızca sesli sohbete değil, görüntülü sohbet ve yazılı mesajlara da odaklanıyor. Discord kullanıcıları insanların yazılı mesaj, sesli sohbet ve görüntülü sohbet yoluyla birbirleriyle sohbet edebildiği çevrimiçi topluluklar gibi sunuculara katılıyor. Ayrıca bir profil oluşturduğunuz ve diğer profillerle doğrudan iletişim (direk mesajlaşma veya özel mesajlaşma) kurabildiğiniz için normal sosyal medya kanalları gibi çalışıyor. Sunucu veya topluluk dışında sohbet edebiliyorsunuz ve hatta Facebook Messenger, WhatsApp’ta olduğu gibi aynı anda birkaç kişiyle özel grup sohbetleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Discord sadece oyuncular tarafından değil her türlü konuya ilgi duyan kişiler tarafından kullanılıyor. Discord, 2001’de piyasaya çıkan TeamSpeak’ten biraz daha yeni ancak çok hızlı bir şekilde büyüdü ve şu anda başkalarıyla iletişim kurmak için en popüler VoIP programlarından biri.

TeamSpeak, Discord’dan daha fazla teknik bilgi gerektiriyor. TeamSpeak istemcisini bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bağlantılar bölümüne sunucu adresini giriyor, bir takma ad seçiyor ve (varsa) sunucu şifresini giriyorsunuz. TeamSpeak’in kurulumu daha zor, aynı zamanda arayüz daha kafa karıştırıcı ve bazı kullanıcılar tarafından kötü bulunuyor. Discord’a başlamak TeamSpeak’ten çok daha kolay. Size gönderilen bir davet bağlantısına tıklayarak herhangi bir suncu veya topluluğa katılabiliyorsunuz. Discord arayüzünde gezinmek daha kolay ve TeamSpeak’in arayüzünden daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

TeamSpeak’in Discord’dan daha kararlı (stabil, sorunsuz) çalıştığı biliniyor. Discord’un zaman zaman çöktüğü biliniyor. Sunucuların bulutta olması Discord’un saldırıların hedefi olması, sorunlar yaşanmasına neden oluyor. TeamSpeak’te çok nadir kesintiler yaşanıyor.

Discord mu TeamSpeak mi? İhtiyaçlara bağlı olduğundan net bir cevabı yok. Discord çok daha popüler ve sunucu kurmak ücretsiz. Ancak sunucu bulutta barındırıldığı için sunucu üzerinde çok fazla kontrolünüz yok. TeamSpeak, sunucu üzerinde size daha fazla kontrol sağlıyor, insanları engellemek kolay. Optimum ses kalitesi ve kararlılığı ve oyun için TeamSpeak. Reddit grubu gibi bir şey için ücretsiz sunucu kurmak istiyorsanız, Discord daha iyi bir seçenek.

TeamSpeak Ücretsiz mi?

TeamSpeak Client, PC veya Mac'e tamamen ücretsiz olarak indirilip kurulabiliyor. Binlerce genel TeamSpeak sunucusuna ve hatta kendi özel TeamSpeak sunucunuza özgürce erişebilirsiniz. Kendi sunucu donanımınız varsa tamamen ücretsiz olarak kendi özel sunucunuzu da kurabilirsiniz. Ücretsiz sunucu lisansı, en fazla 32 eşzamanlı kullanıcıya sahip klanlar ve loncalar için ideal. Ayrıca 1024 kullanıcı kapasiteli oyuncular ve özel bireyler için ideal oyuncu lisansı ve dahili sesli iletişim çözümü arayan şirketler/işletmeler için ideal ticari lisans mevcut.