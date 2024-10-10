TeamSpeak Server Kurma Nasıl Yapılır?

TeamSpeak 3, kullanıcıların sesli ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Discord'a erişim engeli getirilmesinin ardından alternatif arayışına girenler, bu uygulamayı denemek istemeye başladı ancak TeamSpeak server kurma adımları, Discord'dan çok daha farklıdır.

Popüler iletişim uygulaması Discord'da sadece birkaç tıklamanın ardından herkes kendi sunucusuna sahip olabilirken TeamSpeak böyle bir destek sağlamıyor. Sunucu kurulumu için gerekirse bir sunucu kiralamanız bile gerekebilir.

Bunun farkında olarak sunucu açmaya devam etmek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları takip edebilirsiniz.

TeamSpeak Server Kurma Adımları

TeamSpeak Server 'ı indirin.

'ı indirin. İndirilen dosyayı bir klasöre çıkarın.

TeamSpeak Server klasöründe ts3server.exe dosyasına çift tıklayın.

Lisans sözleşmesini kabul etmeniz ve kurulum için onay vermeniz istenecektir. Bunu kabul edip gerekli onayı vererek ilerleyin.

Kullanıcı adı, şifre, API anahtarı ve yönetici olmak için kullanabileceğiniz bir kod alacaksınız. Bunları bir not defterine kaydedin.

Sunucunuz kuruldu ve çalışıyor. TeamSpeak 3 istemcisi üzerinden sunucunuza erişebilir ve yönetici ayrıcalığı anahtarını kullanarak yönetici olabilirsiniz.

TeamSpeak sunucusu oluşturmak için sanal sunucu kiralayabilir ya da kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Sanal sunucuda genellikle port sorunu olmazken kendi bilgisayarınızdan kurduğunuzda 9987 portunu açmadan başkaları sizin sunucunuza erişemez.

Bu portu açmak için öncelikle modem arayüzüne girmelisiniz. Modem arayüzü, modem ayarlarını yapabileceğiniz bir kontrol panelidir. Port açmak da dahil olmak üzere birçok ayarı hızlıca yapabilirsiniz.

Modem arayüzüne girmek için modem IP adresini web tarayıcısının adres çubuğuna girmeniz yeterlidir. Bu adres genellikle 192.168.1.1 şeklindedir ancak modeme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kendi modeminizin markasına göre hangi IP adresini girmeniz gerektiğini öğrendikten sonra adres çubuğuna IP adresini girerek modem arayüzüne erişebilirsiniz.

Modem arayüzünde "Port Yönlendirme" bölümü yer alacaktır. Kendi modem arayüzünüze uygun adımları takip ederek 9987 portunu açabilirsiniz.

Sunucunuza erişmek için TeamSpeak 3 istemcisini kullanabilirsiniz. Tıpkı diğer sunuculara bağlandığınız gibi kendi sunucunuza da IP adresi kullanarak bağlanabilirsiniz.

Yönetici olmak için gerekli olan yönetici ayrıcalığı anahtarını "Permissions > Use Privilege Key" adımlarını takip edebilirsiniz. Sunucuyu kurarken kaydettiğiniz yönetici ayrıcalığı anahtarını kutuya yapıştırıp "Ok" butonuna bastığınızda yönetici olacaksınız.

Bilgisayardan TeamSpeak Server Kurmanın Olumsuz Yanları

TeamSpeak sunucu oluşturma adımları ile Discord sunucu oluşturma arasında büyük bir fark olduğunu belirtmiştik. Yukarıdaki adımları incelediğinizde siz de bunu fark etmişsinizdir.

Discord'da bir sunucu oluşturmanın hiçbir olumsuz yanı yokken TeamSpeak'te eğer port açıp kendi bilgisayarınız üzerinden sunucu kuracaksanız bunun olumsuz yanlarından etkilenmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Bu olumsuzlukları şu şekilde sıralayabiliriz:

İnternet hızı düşük ise sunucuya çok sayıda insanın katılması ve sorunsuz iletişim kurması zordur.

Sunucuya katılacak olan kişilerin IP adresinize erişimi vardır. Bu, güvenlik açısından bir dezavantajdır.

Kalabalık topluluğunuza ev sahipliği yaparken kesintisiz oyun deneyimi gibi imkânlardan feragat etmeniz gerekebilir.

Yukarıdaki olumsuzluklar sizin için elbette çok önemli olmayabilir. Sadece küçük bir arkadaş grubu ile oyun oynamak istiyorsanız bu çözüme de pekâlâ başvurabilirsiniz.