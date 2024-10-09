TeamSpeak 3'ün mobil sürümü olan TeamSpeak 3 APK, Android cihazlar için geliştirilen bir sesli konuşma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya çapında oldukça fazla bir kitlesi olan TeamSpeak, eskilerin vazgeçilmez sesli konuşma programıdır. Yıllardır neredeyse aynı arayüzü koruyan program, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz TeamSpeak 3 APK ile karşımıza çıkıyor. Kendi özel sunucunuzu oluşturarak sesli konuşabilir, birçok genel sunucuya katılabilir ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz TS 3 APK, oyun oynarken veya hareket halindeyken iletişim kurmanıza olanak sağlar. Sadece sesli konuşmak değil, aynı zamanda kısa mesajlar gönderebilir veya alabilirsiniz.

Diğer kullanıcılarla telefonunuz üzerinden iletişim kurmak için bir sunucuya bağlı olmanız gerekmektedir. Bir sunucuy bağlı olmadan başka kullanıcılarla görüşme yapmanız mümkün değildir.

TeamSpeak 3 APK İndir

Basit bir arayüzle karşımıza çıkan TeamSpeak 3 Mobile APK'da, işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Sunuculara IP adresi girerek bağlanın, kolayca kanallara katılın ve sesli konuşmaya başlayın. Direkt iletişim kurmak yerine bas-konuş özelliğini kullanabilir, farklı özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Halihazırda bulunduğunuz sunucudaki bilgilere erişebilir veya kendi sunucunuzun ayarlamalarını kapsamlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yetki, kanal, mikrofon önceliği, mesajlaşmalar, kanal isimleri, klasörler ve aklınıza gelebilecek her türlü sunucu özelleştirmesini yapabilirsiniz.

Daha çok oyuncuların kullandığı TeamSpeak 3, piyasadaki birçok sesli konuşma uygulaması arasında yerini korumaktadır. Siz de Android cihazlarınızda iletişim kurmak istiyorsanız, TeamSpeak 3 APK indirin ve gelişmiş sesli sohbet özelliklerinden yararlanın.

TeamSpeak 3 Mobile Uygulaması Özellikleri