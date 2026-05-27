Tesla Robotaxi, henüz daha test aşamasında olan bir otonom taksi çağırma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Tesla Robotaxi, sürücüsüz ulaşım deneyimi sunmayı hedefleyen yapay zekâ destekli ulaşım uygulamasıdır.

Robotaxi hizmeti şu an ağırlıklı olarak Austin, Dallas ve Houston gibi belirli Texas bölgelerinde test ediliyor.

Tesla, başlangıç aşamasında Robotaxi sistemi için Tesla Model Y araçlarını kullanıyor.

Halihazırda test aşamasında olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanılabilen Tesla Robotaxi, sürücüsüz taksi uygulamasıdır. Tesla tarafından geliştirilen bu uygulama, geleceğe dönük bir şekilde tasarlanmış bir ulaşım uygulaması olarak ön plana çıkıyor.

Şu anda sadece Austin, Dallas ve Houstın gibi belirli yerlerde test edilen bu sistemde, herhangi bir canlı sürücü bulunmuyor. Tamamen yapay zeka desteğiyle çalışan arabalarla seyahat edecek ve otonom sürüş deneyimi yaşayacaksınız.

Taksi çağırmak için tek yapmanız gereken, hizmet alanı içerisinde olmaktır. Başlangıç aşamasında olan Tesla Robotaxi, deneme süreci için sadece Tesla Model Y marka araçlarla hizmet vermektedir.

Aracınızı çağırın, doğru araç olup olmadığını kontrol edin ve koltuk ayarlarınızı yaparak yolculuğunuza başlayın. Bulunduğunuz ve gitmek istediğiniz yeri önceden uygulamaya belirtmeniz gerektiğini de söylememiz gerekiyor.

Tesla Robotaxi İndir

Karanlık bir arayüz üzerine kurulu olan Tesla Robotaxi, her türlü seçenek ayarlamalarını kullanıcılara bırakıyor. Ses, rota, sıcaklık ve çeşitli ayarlamaları istediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Eğer siz de kapsama alanı içerisindeyseniz, kesinlikle Tesla Robotaxi indirin ve otonom sürüş deneyimi yaşayın!