Tesla Robotaxi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Tesla, Inc.
-
Tesla Robotaxi, henüz daha test aşamasında olan bir otonom taksi çağırma uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Tesla Robotaxi, sürücüsüz ulaşım deneyimi sunmayı hedefleyen yapay zekâ destekli ulaşım uygulamasıdır.
- Robotaxi hizmeti şu an ağırlıklı olarak Austin, Dallas ve Houston gibi belirli Texas bölgelerinde test ediliyor.
- Tesla, başlangıç aşamasında Robotaxi sistemi için Tesla Model Y araçlarını kullanıyor.
Halihazırda test aşamasında olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanılabilen Tesla Robotaxi, sürücüsüz taksi uygulamasıdır. Tesla tarafından geliştirilen bu uygulama, geleceğe dönük bir şekilde tasarlanmış bir ulaşım uygulaması olarak ön plana çıkıyor.
Şu anda sadece Austin, Dallas ve Houstın gibi belirli yerlerde test edilen bu sistemde, herhangi bir canlı sürücü bulunmuyor. Tamamen yapay zeka desteğiyle çalışan arabalarla seyahat edecek ve otonom sürüş deneyimi yaşayacaksınız.
Taksi çağırmak için tek yapmanız gereken, hizmet alanı içerisinde olmaktır. Başlangıç aşamasında olan Tesla Robotaxi, deneme süreci için sadece Tesla Model Y marka araçlarla hizmet vermektedir.
Aracınızı çağırın, doğru araç olup olmadığını kontrol edin ve koltuk ayarlarınızı yaparak yolculuğunuza başlayın. Bulunduğunuz ve gitmek istediğiniz yeri önceden uygulamaya belirtmeniz gerektiğini de söylememiz gerekiyor.
Tesla Robotaxi İndir
Karanlık bir arayüz üzerine kurulu olan Tesla Robotaxi, her türlü seçenek ayarlamalarını kullanıcılara bırakıyor. Ses, rota, sıcaklık ve çeşitli ayarlamaları istediğiniz gibi yapabilirsiniz.
Eğer siz de kapsama alanı içerisindeyseniz, kesinlikle Tesla Robotaxi indirin ve otonom sürüş deneyimi yaşayın!
Sıkça Sorulan Sorular
Tesla Robotaxi ne işe yarar?
Sürücüsüz Tesla araçlarıyla mobil uygulama üzerinden yolculuk çağırmayı sağlayan ulaşım uygulamasıdır.
Tesla Robotaxi ücretsiz mi?
Uygulama ücretsiz indirilebiliyor ancak yolculuklar ücretli şekilde çalışıyor.
Tesla Robotaxi tamamen sürücüsüz mü?
Tesla tam otonom hedeflese de bazı bölgelerde güvenlik gözlemcileri veya sınırlı denetimli sistemler kullanılabiliyor.
Tesla Robotaxi hangi telefonlarda çalışıyor?
Şu anda iPhone sürümü aktif durumda ve Android desteği de sunulmaya başladı.
Tesla Robotaxi güvenli mi?
Tesla güvenlik odaklı sistemler kullandığını belirtiyor ancak otonom sürüş teknolojileri hâlâ test ve geliştirme sürecinde bulunuyor.