Tetris Block Party APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 175 MB
- Üretici Playstudios US, LLC
-
Android bulmaca oyunları arasında yer alan Tetris Block Party APK, klasik Tetris deneyimini modern özelliklerle birleştirir.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; klasik Tetris oynanışını modern modlar, günlük görevler ve çevrim içi PVP mücadeleleriyle birleştirerek her yaştan oyuncuya hitap eder.
- İnternet bağlantısı olmadan tek oyunculu modlarda oynayabilir, internete bağlıyken arkadaşlarınıza karşı çevrim içi maçlara katılabilirsiniz.
- Oyun, hızlı performans, sade arayüz ve farklı zorluk seviyeleri sayesinde hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için uygundur.
Tetris Block Party APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve bağımlılık yapan bir blok bulmaca oyunudur. Klasik Tetris oynanışını modern özelliklerle birleştiren yapısı sayesinde hem nostalji yaşabilirsiniz ve yenilikçi modlarla taze bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Arkadaşlarınıza karşı rekabet edebilirsiniz ve kişiselleştirilebilir temalarla oyununuzu kişiselleştirebilirsiniz. Molalarınızda veya oyun seanslarınızda keyifle oynayabileceğiniz bu oyun, aile dostu içeriğiyle de öne çıkmaktadır.
Tetris Block Party APK İndir
Tetris Block Party APK; ücretsiz olarak indirilebilen ve offline oynanabilen bir blok bulmaca oyunudur. Günlük bulmacalar, ve farklı zorluk seviyelerine sahip seviyelerle, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli oyunculara uygundur.
Eğer blok bulmaca ve Tetris tarzı oyunları seviyorsanız, Tetris Block Party APK indirin!
Tetris Block Party Oyunu Özellikleri
- Android için blok bulmaca oyunu
- Klasik Tetris oynanışı + modern modlar
- Online PVP maçlar ve arkadaşlarla mücadele
- Offline oynanabilen mod
- Günlük görevler ve ödüller
- Kişiselleştirilebilir temalar ve görünümler
- Aile dostu ve her yaşa uygun içerik
Sıkça Sorulan Sorular
Tetris Block Party tamamen ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar ve reklamlar bulunabilir.
Oyun çevrim dışı oynanabilir mi?
Evet. Tek oyunculu modlar internet bağlantısı olmadan oynanabilir. PVP ve çevrim içi özellikler için internet gereklidir.
Oyunda çok oyunculu (PVP) modu var mı?
Evet. Arkadaşlarınıza veya dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı çevrim içi PVP maçları yapabilirsiniz.
Çocuklar için uygun mu?
Evet. Oyun şiddet içermeyen, aile dostu bir yapıya sahiptir ve çocuklar için uygundur.