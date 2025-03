That's not my Neighbor

2D retro grafiklere ev sahipliği yapan That's Not My Neighbor, kapıcı rolünde oynadığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1955 yılında geçen That's Not My Neighbor, gizem ve gerilim dolu bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda, Doppelganger Tespiti Departmanı'na bağlı bir apartman kapıcısı rolünü üstlenmektesiniz. Alışılmadık şekilde artan doppelganger sorunuyla mücadele ederken, oyuncunun her gün yeni bir kişiyle karşılaşarak kimliklerini doğru bir şekilde belirlemeye çalışması gerekmektedir.

Apartmana giren kişiler her zaman komşunuz olmayabilir. Kendilerini tanıtan kişilerin aslında gerçek komşuları olup olmadığını çözmeye çalışırken, doğru kararlar vermek için dikkatli gözlem yapmalısınız. Oyunun gidişatını ve sonuçlarını etkileyen seçimler, büyük önem taşır.

Farklı sonlara sahip olan That's Not My Neighbor, oyuncular tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim sunmaktadır. Karşınıza gelen her bir kişi, bilgilerini size sunar ve analiz etmeniz beklenir. Tüm verileri inceleyin ve doğru kişi olup olmadığını sorgulayın.

That's Not My Neighbor İndir

That's Not My Neighbor, ilginç hikayesi ve sürükleyici oynanışıyla oyuncuları derin düşünmeye itmektedir. Gizem ve gerilim dolu unsurlarla zenginleşen oyun, tek başına heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Siz de That's Not My Neighbor indirin ve kapıcı olarak apartmana girenlerin komşunuz olup olmadığına karar verin!

That's Not My Neighbor Sistem Gereksinimleri