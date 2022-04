The Crew 2, hava, deniz ve kara olmak üzere üç farklı kulvarda onlarca farklı araçla yarış yapmanızı sağlayan bir oyundur.

Ramazan Tugay Kahraman - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Crew 2, Ivoy Tower tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından dağıtılan bir yarış oyunudur. İlk The Crew oyununa döndüğümüzde, Ubisoft çok da merak salmadığı bir konuya giriş yapmış ve yarış oyunu çıkarmıştı. Ivoy Tower tarafından geliştirilen ilk oyun, yarış tarafından daha çok haritasıyla ön plana çıkmıştı. Tek bir yükleme ile bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin gezilebildiği ve koca devletin neredeyse her noktasında yarışların yapılabildiği bu oyun, grafikleriyle de oldukça beğenilmişti.

The Crew 2 Özellikleri

Birbirinden farklı araç modelleri,

Rekabet dolu yarış ortamı,

Sürükleyici atmosfer,

Kaliteli grafik açıları,

Hava, deniz ve kara yarışları,

Farklı yarış güzergahları,

Hoş görsel efektler,

The Crew 2 ile birlikte çıtayı biraz daha yukarıya çıkaran Ivoy Tower ve Ubisoft, bu sefer sadece otomobillerle kalmayıp, oyuna neredeyse her türlü motor sporunu eklediklerini açıkladılar. Hava, deniz ve kara olmak üzere üç farklı alanda, onlarca farklı aracın kullanabileceği yeni oyun, daha çıkmadan bu türü seven oyuncular arasında heyecan yaratmayı başardı. Hatta ilk oyundaki sürüş sıkıntılarının giderilmesi halinde, sonra zamanlarda görebileceğimiz en iyi oyunlardan bir tanesinin yaklaşmakta olduğu dahi söylendi.

Tekrar dizayn edilmiş Amerika Birleşik Devletleri haritasında dur durak bilmeyen bir aksiyon vaat eden The Crew 2 için yayınlanan ilk tanıtım videosundan ,oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri almanız da mümkün.

The Crew 2 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

İlave Notlar: Game contains BattlEye (https://www.battleye.com/) anti-cheat technology and VMProtect (http://vmpsoft.com/support/user-manual/introduction/what-is-vmprotect/) anti-piracy technology.

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i5-4690k @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) or GTX 970 (4GB) or AMD RX 470 (8GB) or better

İlave Notlar: Game contains BattlEye (https://www.battleye.com/) anti-cheat technology and VMProtect (http://vmpsoft.com/support/user-manual/introduction/what-is-vmprotect/) anti-piracy technology.