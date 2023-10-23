The Elder Scrolls: Arena
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25 MB
- Üretici Bethesda Softworks
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Nostaljiye hazır mısınız? The Elder Scrolls: Arena ile kendinizi 1994 yılına ışınlayın.
Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Elder Scrolls: Arena ilk kez 1994 yılında piyasaya sürüldü. MS-DOS platformu için tasarlanmıştı ve o dönemdeki bilgisayar sistemlerinde çalışabilmesi için optimize edilmişti.
2022 yılında Steam platformuna geldi ve ücretsiz bir şekilde yer aldı. RPG denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan The Elder Scrolls bu oyun ile temelleri atmıştı.
Fantastik bir evrende rol yapma tecrübesi arayanların muhakkak bakması gereken bu oyun her yönüyle buram buram nostalji kokuyor. Eğer eski oyunlara ilgilliyseniz, retro oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız ya da The Elder Scrolls lore’una hakim olmak istiyorsanız bu oyunu muhakkak oynamalısınız.
The Elder Scrolls: Arena’nın ücretsiz bir şekilde sunulması büyük incelik. Bethesda herkesin bu klasik oyunu deneyimleyebilmesi için bedava olarak Steam’e ekledi.
The Elder Scrolls: Arena İndir
Hemen The Elder Scrolls: Arena indirin ve bu ücretsiz oyunu bir an önce deneyimleyin. Meşhur The Elder Scrolls serisinin ilk oyunu ile retro bir deneyim yaşamaya hazır mısınız?
The Elder Scrolls: Arena Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: PC/MS-DOS 5.0
- İşlemci: Intel 386 25 MHz
- Bellek: 4 MB RAM
- Depolama: 25 MB kullanılabilir alan
Ücretsiz
Klasik RPG deneyimi
Bazen çökmeler yaşanabiliyor