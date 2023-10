The Elder Scrolls: Arena

Nostaljiye hazır mısınız? The Elder Scrolls: Arena ile kendinizi 1994 yılına ışınlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Elder Scrolls: Arena ilk kez 1994 yılında piyasaya sürüldü. MS-DOS platformu için tasarlanmıştı ve o dönemdeki bilgisayar sistemlerinde çalışabilmesi için optimize edilmişti.

2022 yılında Steam platformuna geldi ve ücretsiz bir şekilde yer aldı. RPG denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan The Elder Scrolls bu oyun ile temelleri atmıştı.

Fantastik bir evrende rol yapma tecrübesi arayanların muhakkak bakması gereken bu oyun her yönüyle buram buram nostalji kokuyor. Eğer eski oyunlara ilgilliyseniz, retro oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız ya da The Elder Scrolls lore’una hakim olmak istiyorsanız bu oyunu muhakkak oynamalısınız.

The Elder Scrolls: Arena’nın ücretsiz bir şekilde sunulması büyük incelik. Bethesda herkesin bu klasik oyunu deneyimleyebilmesi için bedava olarak Steam’e ekledi.

The Elder Scrolls: Arena İndir

Hemen The Elder Scrolls: Arena indirin ve bu ücretsiz oyunu bir an önce deneyimleyin. Meşhur The Elder Scrolls serisinin ilk oyunu ile retro bir deneyim yaşamaya hazır mısınız?

The Elder Scrolls: Arena Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : PC/MS-DOS 5.0

: PC/MS-DOS 5.0 İşlemci : Intel 386 25 MHz

: Intel 386 25 MHz Bellek : 4 MB RAM

: 4 MB RAM Depolama: 25 MB kullanılabilir alan