Morrowind Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

RPG denilince akıllara gelen ilk markalardan biri olan The Elder Scrolls 5 ana oyuna sahip oldukça büyük ve geniş bir seri. Serinin 3. oyunu olan Morrowind ise serideki en radikal değişikliği yaparak The Elder Scrolls’u üçüncü boyuta taşıdı ve pek çok RPG’ye ilham oldu. Bu oyunu tekrar oynamak isteyenler ya da ilk kez deneyimleyecek olanlar ise Morrowind Türkçe yama arıyorlar.

The Elder Scrolls III: Morrowind çok büyük ve geniş bir oyun. Uzun saatler boyunca vakit geçirip eğlenebileceğiniz bu oyunda bir sürü farklı NPC ve görev bulunuyor. Haliyle oyunda ne olup bittiğini anlamak için iyi bir İngilizce gerekiyor. Eğer İngilizcenize güvenmiyorsanız ve oyunu daha iyi anlamak istiyorsanız Morrowind Türkçe yama kurabilirsiniz.

Morrowind Türkçe yama kurarak hem oyunu daha iyi anlayabilirsiniz hem de oyundan daha fazla keyif alabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Aşağıdaki adımları sırası ile uygulayarak Morrowind Türkçe yama kurabilirsiniz.

Morrowind Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Morrowind Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Akabinde açtığınız dosyanın içerisindeki “ Morrowind “ klasörüne girin.

“ klasörüne girin. Klasörün içerisindeki “ Data Files ” isimli klasörü ve “ Morrowind.ini ” dosyasını kopyalayın.

” isimli klasörü ve “ ” dosyasını kopyalayın. Ardından oyunu yüklediğiniz dizini açın.

Oyunun içine girdiğinizde Data Files isimli klsörün bulunduğu yere kopyaladığınız dosyaları yapıştırın.

Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem bu kadar. Morrowind Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Oyunun tamamını ve Tribunal DLC’sini Türkçeleştirir. Bloodmoon ek paketi yamaya dahil değildir.

The Elder Scrolls III: Morrowind Hakkında

Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Elder Scrolls III: Morrowind 2002 yılında piyasaya sürülmüştür. Önceki iki oyundan farklı olarak üç boyutlu bir oyun olan The Elder Scrolls III: Morrowind adeta çağ kapatıp çağ açtı. Hem The Elder Scrolls serisinde hem de RPG’ler içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan Morrowind bugün bile hala önemini koruyor.

Oyunun hikayesi de epey önemlidir. The Elder Scrolls III: Morrowind’de Tanrı-Kral Dagoth Ur'u durdurmaya çalışıyoruz. Oyundaki seçimlerimizin çok önemli olduğu ve hikayeyi etkilediği bu oyunda yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor.

Morrowind o kadar önemli bir oyundu ki The Elder Scrolls Online’ın Morrowind adında bir ek paketi bile vardır. 2017 yılında yayınlanan bu paket pek çok The Elder Scrolls severi memnun etmiştir.

Morrowind Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Morrowind oynamış mıydınız? Morrowind Türkçe yama sizce nasıl olmuş?