The Elder Scrolls: Blades APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 91 MB
- Üretici Bethesda Softworks
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The Elder Scrolls: Blades APK ile siz de bu maceraya atılın. The Elder Scrolls tecrübesi artık mobilde.
Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Elder Scrolls: Blades APK oynaması ücretsiz bir aksiyon rol yapma oyunudur. The Elder Scrolls IV: Oblivion'dan sonra ve The Elder Scrolls V: Skyrim'den önce geçer. Bir yan oyun olarak hikayedeki bazı noktalara değinen The Elder Scrolls: Blades APK serinin hayranları için güzel bir mobil oyun olmuş.
The Elder Scrolls: Blades APK üç ana oyun moduna sahiptir:
- Kahramanlık: Zindanlarda savaşarak, düşmanları yenerek ve hazineler arayarak güçlerinizi ve yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz bir oyun modu. Aynı zamanda oyunun ana modudur.
- Arena: Adından da anlaşılacağı üzere bire bir savaşabileceğiniz bir oyun modu.
- Şehir: Kendi şehrinizi inşa edip geliştirerek refah sağlıyorsunuz. Oyuncuların oyuna daha fazla kişiselleştirme katmalarına olanak tanır.
The Elder Scrolls: Blades APK İndir
Siz de The Elder Scrolls: Blades APK indirin ve alışılmış The Elder Scrolls tecrübesini mobil cihazlarda yaşayın. Karakterinizi geliştirin, hikayeyi keşfedin ve savaşın.