Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Elder Scrolls: Blades APK oynaması ücretsiz bir aksiyon rol yapma oyunudur. The Elder Scrolls IV: Oblivion'dan sonra ve The Elder Scrolls V: Skyrim'den önce geçer. Bir yan oyun olarak hikayedeki bazı noktalara değinen The Elder Scrolls: Blades APK serinin hayranları için güzel bir mobil oyun olmuş.

The Elder Scrolls: Blades APK üç ana oyun moduna sahiptir:

Kahramanlık : Zindanlarda savaşarak, düşmanları yenerek ve hazineler arayarak güçlerinizi ve yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz bir oyun modu. Aynı zamanda oyunun ana modudur.

: Zindanlarda savaşarak, düşmanları yenerek ve hazineler arayarak güçlerinizi ve yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz bir oyun modu. Aynı zamanda oyunun ana modudur. Arena : Adından da anlaşılacağı üzere bire bir savaşabileceğiniz bir oyun modu.

: Adından da anlaşılacağı üzere bire bir savaşabileceğiniz bir oyun modu. Şehir: Kendi şehrinizi inşa edip geliştirerek refah sağlıyorsunuz. Oyuncuların oyuna daha fazla kişiselleştirme katmalarına olanak tanır.

The Elder Scrolls: Blades APK İndir

Siz de The Elder Scrolls: Blades APK indirin ve alışılmış The Elder Scrolls tecrübesini mobil cihazlarda yaşayın. Karakterinizi geliştirin, hikayeyi keşfedin ve savaşın.