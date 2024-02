The Elder Scrolls: Castles APK

The Elder Scrolls: Castles APK indirin ve telefonunuzda The Elder Scrolls oyunu oynamanın keyfine varın.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skyrim ve Fallout Shelter'ın arkasındaki ödüllü geliştirici Bethesda Game Studios’un geliştirip yayınlayacağı The Elder Scrolls: Castles 2024 yılı içerisinde geliyor.

The Elder Scrolls geliyor: Castles - kendi kalenizin ve hanedanlığınızın kontrolünü size veren yeni bir mobil oyun. Yıllar gelip geçtikçe, aileler büyüdükçe ve yeni hükümdarlar tahta geçtikçe tebaanızı denetleyip yönetebileceksiniz.

Diğer The Elder Scrolls oyunlarının aksine bu yapım biraz daha farklı tarzda olmuş. Casual oyunculara hitap eden The Elder Scrolls: Castles görsel olarak da serinin diğer oyunlarından eğey farklı. Daha çok pastel tonlarının hakim olduğu bu oyun mekaniksel ve oynanış anlamında çok daha basit bir yapım.

The Elder Scrolls: Castles APK İndir

The Elder Scrolls: Castles indirmeye henüz açılmadı ancak oyunun Google Play sayfasını ziyaret ederek ön kayıt olabilir ve herkesten önce oyunu deneyimleme şansı elde edebilirsiniz. Hemen gidin ve ön kayıt yaptırın, The Elder Scrolls: Castles’ı bir an önce oynamaya hak kazanın.