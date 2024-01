The Elder Scrolls Legends APK

Hemen The Elder Scrolls Legends APK indirin ve bu kart oyununda yerinizi alın.

Kemal Tavus - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sparkypants Studios, LLC tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan The Elder Scrolls Legends APK 2017'de piyasaya sürüldü. Oynaması ücretsiz bir kart oyunudur. The Elder Scrolls Legends APK adından da anlaşılacağı üzere The Elder Scrolls serisinin dünyasında geçiyor ve oyunculara Tamriel'in farklı bölgelerinden gelen karakterleri kullanarak birbirleriyle savaşma imkanı sunuyor.

The Elder Scrolls Legends APK beş farklı fraksiyona sahip:

Alliance : Skyrim, High Rock ve Hammerfell'den gelen karakterleri ve kartları içerir.

: Skyrim, High Rock ve Hammerfell'den gelen karakterleri ve kartları içerir. Daggerfall : Morrowind, Black Marsh ve Elsweyr'den gelen karakterleri ve kartları içerir.

: Morrowind, Black Marsh ve Elsweyr'den gelen karakterleri ve kartları içerir. Empire : Cyrodiil'den gelen karakterleri ve kartları içerir.

: Cyrodiil'den gelen karakterleri ve kartları içerir. Orsinium : Orsinium'dan gelen karakterleri ve kartları içerir.

: Orsinium'dan gelen karakterleri ve kartları içerir. Telvanni: Morrowind'den gelen Telvanni büyücülerinin karakterlerini ve kartlarını içerir.

Oyuncular bir deste oluşturmak için bu fraksiyonlardan kartları seçebilirler. Desteler farklı oyun tarzlarına göre oluşturulabilir. Örneğin saldırgan bir deste, yüksek hasar veren kartlara odaklanırken, savunmacı bir deste düşman saldırılarını engellemeye odaklanır.

Eğer The Elder Scrolls oyunlarına hakimseniz, bu serinin oyunlarını oynadıysanız ve oynaması ücretsiz bir kart oyunu arayışı içerisindeyseniz The Elder Scrolls Legends APK tam size göre.

The Elder Scrolls: Legends, PC, iOS, macOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One için mevcuttur.

The Elder Scrolls Legends APK İndir

Siz de hemen The Elder Scrolls Legends APK indirin ve bu eğlenceli kart oyununda destenizi oluşturun ve rakiplerinizi yenmenin keyfini yaşayın.