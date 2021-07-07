The Fifth Ark
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 84.00 MB
- Üretici YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.
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The Fifth Ark, post apokaliptik dünyada geçen izometrik nişancılık oyunu.
The Fifth Ark, karanlık, kıyamet sonrası dünyada geçen aksiyon rpg nişancılık oyunu.
Ani zombi salgını dünyayı sardı ve uygarlığın çoğunu yok etti. Hesap gününde hayatta kalan birkaç kişi, zombi ordularıyla savaşmak ve toplumu yeniden inşa etmek için örgütleniyor. Seçkin kahraman gücünün komutanı olarak olayların gerçeğini ortaya çıkarırken kalan son şehirleri ölümsüz ve hain gruplardan geri almalısınız. Seçkin devlet ajanlarından savaşta deneyimli veterinerlere kadar çok çeşitli kahramanları yanınıza alın ve mükemmel zombi avcıları takımınızı kurun. İttifaklara katılın ve şehirler için savaşın veya çorak arazide gezinirken tek başınıza zombileri öldürmenin heyecanını yaşayın.
The Fifth Ark Android İndir
- Efsanevi kahramanları ordunuza alın ve kıyamette hayatta kalmak için en iyi takımı kurun. Her kahramanın farklı durumlarda işe yarayan eşsiz beceri ve yeteneği vardır.
- Kıyamette hayatta kalmak için cesaretli olmalı, hızlı düşünmeli, tetikte olmalısınız. Kısıtlı kaynaklara sahip olduğunuzdan zafer için takımınızı stratejik olarak geliştirmelisiniz. Görevleri tamamlayarak teçhizatlar edinin.
- Zombi yığınlarını tek başınıza yok edin veya ana şehir ve diğer yerlerde arkadaşlarınızla birlikte savaşmak için ittifaklar kurun.
- PvE, PvP, GvG, farklı oyun modlarında tam donanımlı aracınızla düşman ittifakın şehrine dalın veya kişisel mobil üssünüzü inşa edin.
- Çizgi roman grafikleri, sıkı savaş kontrolleri, derin bir hikayeye sahip olan bu hızlı aksiyon oyununda yarınınız için savaşacaksınız.
Şimdi indirin ve ücretsiz oynayın!
The Fifth Ark
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1843.20 MB
- Üretici YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.
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The Fifth Ark, post apokaliptik dünyada geçen aksiyon rpg shoot 'em up oyunu.
The Fifth Ark, çizgi roman tarzında izometrik nişancı oyunu. Aksiyon, kıyamet sonrası dünyada ani bir salgın dünya nüfusunun çoğunu yok ettiğinde, insanlık evlerini terk etmek ve yüksek teknoloji mobil üssü The Fifth Ark’a kaçmak zorunda kaldığında gerçekleşiyor. The Fifth Ark’ın komutanı olarak insanlığı korumak için kahramanları yanınıza almalı ve eğitmelisiniz. Salgın hakkında gerçeği öğrenebilecek ve kayıp şehirleri yürüyen ölülerden ve mutantlardan kurtarabilecek misiniz? İnsanlığın hayatta kalması sizin elinizde!
The Fifth Ark iOS İndir
- Dünyanın kahramanlara ihtiyacı var - The Fifth Ark’ta yalnız değilsiniz. Efsanevi kahramanları tutun ve kıyamette hayatta kalmak için en iyi takımı toplayın. Her karakterin farklı durumlarda ortaya çıkan benzersiz beceri ve yetenekleri vardır. En zorlu durumlarda kazanmak için birbirini tamamlayan kahramanlarla doğru takımı seçin. Tank, önemli hasar azaltma ve savaş alanını kontrol etme yeteneğine sahiptir. DPS, yüksek hareketlilik, yüksek hasar ve alan hasarı zombi ordularını alt etmenize izin verir. Destek, takviye sağlar ve düşmanları tuzaklarla yavaşlatır, takımın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmanızı sağlar.
- Kıyameti deneyimlemek için becerilerinizi kullanın - Kıyametten kurtulmak cesaret, hızlı düşünme ve tepki gerektirir. Kaynaklar sınırlıdır, bu nedenle takımı stratejik olarak güçlendirmek zaferin anahtarıdır. Şansınızı artırmak ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için görevleri ve zindanları tamamlayın.
- İnsanlığın yok olmasını önlemek için birlikte mücadele edin - Yalnız bir kurt olun ve tek başınıza zombi sürülerini yok edin ya da arkadaşlarınızla ve bir ittifakla takım oluşturun ve büyük şehirler için savaşın. Unutmayın, güç sayılardadır ve bazen ezici ateş gücü en iyi çözümdür.
- Gizli sırlar içeren farklı oyun modları - Hayatta kalma, şehir savunması, zorluklar ve yol verme kavgası, oyunda yıkma-dökme isteğinizi karşılayan PvE, PvP, GvG modlarından sadece birkaçıdır. Donatılmış bir araçta düşman ittifakının şehrini kasıp kavurun ya da kendi mobil üssünüzü kurun.
Zor bir dünyanın sonu ve yarın için savaşın - Çizgi roman tarzı grafikler, kolay kontroller ve sürükleyici hikaye ile kendinizi dinamik aksiyona bırakın. Ücretsiz indirin ve oynayın. Yarın için savaşma zamanı!