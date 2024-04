The First Berserker: Khazan

The First Berserker: Khazan ile karanlık bir dünyaya adım atın.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Neople tarafından geliştirilen ve NEXON tarafından yayınlanan The First Berserker: Khazan için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Muhteşem gözüken bir oyun olan The First Berserker: Khazan Soulslike bir oyuna benziyor. Son derece karanlık ve vahşi bir atmosferi olan The First Berserker: Khazan’da son derece iyi kurgulanmış bir dövüş sistemi de bizleri bekliyor.

The First Berserker: Khazan’ın yayınladığı fragmanlarda pek çok farklı bölüm sonu canavarı ile olan mücadelemizi görüyoruz. Pek çok soulslike hayranının ağzını açık bırakacak dövüş sahneleri ile donatılmış olan bu oyunda bizleri iyi bir hikaye ve çok sağlam bir oynanış bekliyor.

Yapımcı ekip pek çok yerde oyunun “hardcore” bir yapım olduğunun altını çiziyor. Çılgın hack and slash tarzını hardcore aksiyonla harmanlayarak sunan bu ekip, oyunun aksiyon kısmını sürekli vurguluyor. Yani bizleri bol aksiyonlu, karanlık ve vahşi bir oyun bekliyor diyebiliriz.

Eğer soulslike, hack and slash ve Berserk gibi animeleri seviyorsanız The First Berserker: Khazan’a muhakkak bir göz atın.

The First Berserker: Khazan İndir

The First Berserker: Khazan indirilmeye açık değil ancak oyunun Steam sayfasına giderek The First Berserker: Khazan’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

The First Berserker: Khazan Sistem Gereksinimleri

The First Berserker: Khazan için henüz sistem gereksinimleri açıklanmadı.