The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum, Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenen bir hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunudur.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Lord of the Rings: Gollum, popüler seri film Yüzüklerin Efendisi’nden esinlenerek geliştirilmiş hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunudur. Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Yüzüklerin Efendisi oyunu, Türkçe dil desteğiyle sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Yüzüklerin Efendisi Gollum oyununda hikaye odaklı bir macera sizleri bekliyor. Gollum olarak onun için kıymetli olan tek şeyin peşinde tehlikeli bir maceraya atılıyorsunuz. Gollum yetenekli ve sinsi ancak bölünmüş kişiliğinden dolayı dağılmış durumda. Tek zihin, iki egoya sahip bir karakterin yerine geçmeye hazır mısınız?

Gollum; atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi dünyasındaki etkileyici karakterlerinden biridir. Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmış.

Bölünmüş bir kişiliğe sahip olmasıyla vahşi ve hain aynı zamanda arkadaş canlısı ve temkinli biri. J.R.R. Tolkien’ın hikayesinde kilit karakter olan Gollum’un anlatılmamış hikayeleri oyuna yansıtılıyor. Kara Kule’deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri’nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksınız.

Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.

Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.

Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecek: Gollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar sizin!

