The Lord of the Rings: Rise to War

Hepsine hükmedecek tek bir yüzük! The Lord of the Rings: Rise to War, App Store'da!

Erkan Calp - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Lord of the Rings: Rise to War, J.R.R. Tolkien’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesine dayanan, Orta Dünya’nın tamamen sadık yorumuyla resmi lisanslı mobil strateji oyunu. Yeni Yüzüklerin Efendisi mobil oyunu The Lord of the Rings: Rise to War, App Store’da!

The Lord of the Rings: Rise to War İndir iOS

Dünya değişti. Orta Dünya’nın üzerine kaosun gölgesi düştü. Tarih efsane oldu, efsane masal oldu… Binlerce yıldır unutulan geri döndü. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük!

Barışçıl Elf Ormanlarından Mordor’un çorak topraklarına kadar Orta Dünya’daki ırk ve krallıklar güçlerini bir araya getirdi. Yaklaşan savaşta bir araya gelecek Fraksiyonlar ve Kardeşlikler kuruluyor. Bazıları özgürlük için savaşıyor, bazıları fethetmek için savaşıyor… ama sonunda hepsi Orta Dünya’yı yönetebilecek yüzüğün sahibi olmak için savaşıyor. Bir ordu kurun ve savaşın, çünkü çok yakında zaman gelecek.