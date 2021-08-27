The Lord of the Rings: Rise to War
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici NetEase Games
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The Lord of the Rings: Rise to War, Yüzüklerin Efendisi filminin resmi lisanslanmış mobil oyunu.
The Lord of the Rings: Rise to War, Netease Games tarafından geliştirilen, Yüzüklerin Efendisi serisinin resmi mobil oyunu.
The Lord of the Rings: Rise to War İndir
Eskilerin destansı hikayeleri, ister aşk, ister dostluk, ister ihtişam olsun, geçmişte kaldı. Ufukta yeni bir Yüzük Savaşı var ve Orta Dünyanın kaderin şimdi sizin elinizde. Önlemez bir karanlık güç büyüyor ve Orta Dünyanın her yerine sızıyor. Minas Tirith’ten Hüküm Dağı’na kadar her grup Tek Yüzük’ün kontrolünü ele geçirip Orta Dünyayı sonsuza dek yönetmek için can atıyor. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük!
- Yüzük savaşını yaşayın: Tek Yüzük ıssız Dol Guldur kalesinde yeniden ortaya çıktı. Yüzük, taşıyıcısına Orta Dünyaya hükmetmek için rakipsiz bir güç bahşeder ve tüm gruplardan insanları büyük bir savaşa çeker.
- Güçlendirilmiş yerleşim yeri inşa edin: Yerleşim altyapınız stratejilerinizin etkinliğini belirler. Her bina benzersiz bir şekilde işler ve yerleşiminizin gelişmesiyle birlikte gücünüz de artar.
- Müthiş orduları bir araya getirin: Mızrakçılar, okçular ve şövalyelerden muhteşem yaratıklara ve korkunç hayvanlara kadar tüm güçler savaş başlamadan önce toplanmalı. Stratejiniz sağlam ve güçleriniz büyükse zafer sizin olacaktır.
- Arkadaşlığınızı kurun: Bir Orta Dünya yöneticisi olarak uçsuz bucaksız bir dünyaya adım atmalı ve yerleşiminizi geliştirerek, bölgenizi genişleterek ve kendi kardeşliğinizi kurarak kontrolü ele almalısınız. Büyük zorluklar sizi bekliyor.
- Gruplaştırıcı bölgeleri genişletin: Sezon boyunca sefer birlikleri kurarak, toprakları genişleterek, değerli kaynakları toplayarak ve düşmanları püskürterek gücünüzü artırın. Fetih sırasında kazandığınız deneyim ve güç, beklenmedik engellerin üstesinden gelmenize yardımcı olacak.
- Orta Dünyanın harikalarını keşfedin: Minas Tirith’in yüce görkeminden Barad-dur’un vahşi terörüne kadar J.R.R. tarafından yaratılan geniş dünyada sizi yere seren Orta Dünyanın yeniden yaratılmasını deneyimleyin.
The Lord of the Rings: Rise to War
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1843.20 MB
- Üretici NetEase Games
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Hepsine hükmedecek tek bir yüzük! The Lord of the Rings: Rise to War, App Store'da!
The Lord of the Rings: Rise to War, J.R.R. Tolkien’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesine dayanan, Orta Dünya’nın tamamen sadık yorumuyla resmi lisanslı mobil strateji oyunu. Yeni Yüzüklerin Efendisi mobil oyunu The Lord of the Rings: Rise to War, App Store’da!
The Lord of the Rings: Rise to War İndir iOS
Dünya değişti. Orta Dünya’nın üzerine kaosun gölgesi düştü. Tarih efsane oldu, efsane masal oldu… Binlerce yıldır unutulan geri döndü. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük!
Barışçıl Elf Ormanlarından Mordor’un çorak topraklarına kadar Orta Dünya’daki ırk ve krallıklar güçlerini bir araya getirdi. Yaklaşan savaşta bir araya gelecek Fraksiyonlar ve Kardeşlikler kuruluyor. Bazıları özgürlük için savaşıyor, bazıları fethetmek için savaşıyor… ama sonunda hepsi Orta Dünya’yı yönetebilecek yüzüğün sahibi olmak için savaşıyor. Bir ordu kurun ve savaşın, çünkü çok yakında zaman gelecek.
- Yüzüğün Savaşı - Tek Yüzük ıssız Dol Guldur kalesinde yeniden ortaya çıktı. Yüzük, Orta Dünya’ya hükmetmek için eşsiz bir güç bahşeder ve tüm gruplardan insanları büyük bir savaşa çeker.
- Fraksiyonunuzla Birlikte Fethedin - Gondor, Rohan, Lothlorien, Erebor, Mordor, Isengard, Angmar ve Rhun, bu gruplar kahraman ve askerleri daha büyük bir amaç için savaşmaya çağırdı.
- Efsanevi Kahramanlara Komuta Edin - Büyük zamanlarda büyük kahramanlar yükselir. Orta Dünya Efsaneleri şimdi emrinizde, birliklerinizi savaşa yönlendiriyor, toprakları işgal ediyor ve savaşı kazanmanıza yardımcı oluyorlar. Kendi destanınızı yazmanın zamanı geldi.
- Orduları Zafere Götürün - İyi silahlanmış savaşçılar, şövalyeler, okçular ve fantastik yaratıklarla Orta Dünya’nın şimdiye kadar gördüğü en ezici lejyonu bir araya getirin. Stratejileriniz ve taktikleriniz keskin ise zafer sizin.
- Arkadaşlığınızı Kurun - Bir Orta Dünya Lordu olarak uçsuz bucaksız bir dünyaya adım atmalı ve yerleşim yerinizi geliştirerek, bölgenizi genişleterek ve kendi kardeşliğinizi kurarak kontrolü ele almalısınız. Büyük zorluklar kapıda.
- Orta Dünya’nın Harikalarını Keşfedin - Minas Tirith’in yüce görkeminden Barad-dur’un terörüne kadar J.R.R. Tolkien tarafından oluşturulan geniş dünyaya sizi yerleştiren Orta Dünya’nın yeniden yaratılmasını deneyimleyin.