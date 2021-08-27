The Lord of the Rings: Rise to War Ekran Görüntüleri - 1
The Lord of the Rings: Rise to War Ekran Görüntüleri - 2
The Lord of the Rings: Rise to War Ekran Görüntüleri - 3
The Lord of the Rings: Rise to War Ekran Görüntüleri - 4
The Lord of the Rings: Rise to War Ekran Görüntüleri - 5
The Lord of the Rings: Rise to War Ekran Görüntüleri - 6
The Lord of the Rings: Rise to War

The Lord of the Rings: Rise to War

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici NetEase Games
  • İndir

The Lord of the Rings: Rise to War, Yüzüklerin Efendisi filminin resmi lisanslanmış mobil oyunu.

Erkan Calp
Erkan Calp -

The Lord of the Rings: Rise to War, Netease Games tarafından geliştirilen, Yüzüklerin Efendisi serisinin resmi mobil oyunu.

The Lord of the Rings: Rise to War İndir

Eskilerin destansı hikayeleri, ister aşk, ister dostluk, ister ihtişam olsun, geçmişte kaldı. Ufukta yeni bir Yüzük Savaşı var ve Orta Dünyanın kaderin şimdi sizin elinizde. Önlemez bir karanlık güç büyüyor ve Orta Dünyanın her yerine sızıyor. Minas Tirith’ten Hüküm Dağı’na kadar her grup Tek Yüzük’ün kontrolünü ele geçirip Orta Dünyayı sonsuza dek yönetmek için can atıyor. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük!

  • Yüzük savaşını yaşayın: Tek Yüzük ıssız Dol Guldur kalesinde yeniden ortaya çıktı. Yüzük, taşıyıcısına Orta Dünyaya hükmetmek için rakipsiz bir güç bahşeder ve tüm gruplardan insanları büyük bir savaşa çeker.
  • Güçlendirilmiş yerleşim yeri inşa edin: Yerleşim altyapınız stratejilerinizin etkinliğini belirler. Her bina benzersiz bir şekilde işler ve yerleşiminizin gelişmesiyle birlikte gücünüz de artar.
  • Müthiş orduları bir araya getirin: Mızrakçılar, okçular ve şövalyelerden muhteşem yaratıklara ve korkunç hayvanlara kadar tüm güçler savaş başlamadan önce toplanmalı. Stratejiniz sağlam ve güçleriniz büyükse zafer sizin olacaktır.
  • Arkadaşlığınızı kurun: Bir Orta Dünya yöneticisi olarak uçsuz bucaksız bir dünyaya adım atmalı ve yerleşiminizi geliştirerek, bölgenizi genişleterek ve kendi kardeşliğinizi kurarak kontrolü ele almalısınız. Büyük zorluklar sizi bekliyor.
  • Gruplaştırıcı bölgeleri genişletin: Sezon boyunca sefer birlikleri kurarak, toprakları genişleterek, değerli kaynakları toplayarak ve düşmanları püskürterek gücünüzü artırın. Fetih sırasında kazandığınız deneyim ve güç, beklenmedik engellerin üstesinden gelmenize yardımcı olacak.
  • Orta Dünyanın harikalarını keşfedin: Minas Tirith’in yüce görkeminden Barad-dur’un vahşi terörüne kadar J.R.R. tarafından yaratılan geniş dünyada sizi yere seren Orta Dünyanın yeniden yaratılmasını deneyimleyin.

 