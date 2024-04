The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2, ilk oyunun devamı niteliğinde grafik tabanlı bir macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Telltale Games ve AdHoc Studio tarafından geliştirilen The Wolf Among Us 2, 2013'te çıkan ilk oyunun devamı olarak karşımıza çıkıyor. Henüz daha tam olarak çıkış tarihi verilmese de tekrardan bölümlerden oluşan bir macerayla karşı karşıya kalacağımız kesin.

Oyuncular tekrardan bir grafik macera oyunu deneyimi yaşayacak. Çeşitli sinematiklerde diyalog seçimleri yapacak ve hikayenin gelişmesinde büyük rol oynayacaksınız. The Wolf Among Us 2, TWD olmak üzere diğer Telltale oyunlarıyla da büyük benzerlikler taşıyor.

The Wolf Among Us 2 İndir

80'lerin New York şehrinde geçen bu oyun, karanlık bir dedektif temasına sahip olacak. Üçüncü şahıs bakış açısıyla birlikte oyuncuları kontrol edebilir ve karakterinizin gidişatını etkileyebilirsiniz. Eğer ilk oyunu oynadıysanız diyaloglar ve oynanış açısından bir sıkıntı yaşamayacaksınız. İkinci devam oyunu olan bu oyun, ilk hikayeden 6 ay sonrasını anlattığı için oyuncular tekrardan şerif Bigby Wolf rolüne hakim olacaklar.

Siz de karanlık bir dedektifin hikayesine devam etmek istiyorsanız, The Wolf Among Us 2'yi indirebilirsiniz.

The Wolf Among Us 2 Sistem Gereksinimleri

Oyunun çıkış tarihiyle birlikte sistem gereksinimleri de henüz açıklanmamış durumda. Lakin grafik macera oyunu olduğu için orta ve düşük sistemlerde de sorun yaşatmadan çalışacaktır.