Three Kingdoms: Hero Wars

Fantastik bir dünyaya sahip olan Three Kingdoms: Hero Wars lansmana çıkmaya hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Three Kingdoms: Art of War'un geliştiricisi ve yayıncısı olan ZBJoy Games tarafından geliştirilen Three Kingdoms: Hero Wars APK Android platformu için Google Play üzerinde ön kayıtlara açıldı. Yaklaşık 1 haftadır Google Play'de ön kayıtlarda bulunan strateji oyunu, oyunculara eşsiz bir deneyim sunacak. Serinin en geniş içeriklerine sahip olacak olan oyun, ülkemizde ve dünya da milyonlarca oyuncuyu etrafında toplamaya çalışacak. Seviye sisteminin yer alacağı oyun içerisinde farklı karakter sınıfları, karakteristik özellikler, fantastik bir dünya ve zengin içerik yer alıyor. Oyun içerisinde hem erkek hem de dişi karakterlere sahip olacak olan oyun, gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları karşı karşıya getirecek.

Three Kingdoms: Hero Wars APK Özellikleri

Gerçek zamanlı oynanış,

Farklı karakterler ve özellikleri,

Zengin içerik,

Zengin beceri kombinasyonları,

Takım oluşturma,

100 farklı kahraman,

İttifak sistemi,

Zengin içeriği ile mobil platformu kasıp kavuracak olan Three Kingdoms: Hero Wars apk indir, ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Android akıllı telefon ve tablet modelleri için ücretsiz olarak yayınlanacak olan mobil strateji oyunu kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacak. 100 farklı karakterin yer aldığı oyun da rengarenk içerikler oyuncuların karşısına çıkacak. Oyun içerisinde Türkçe dil desteği bulunmazken oyunculara İngilizce dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri de sunulacak.

Three Kingdoms: Hero Wars APK İndir

Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan Three Kingdoms: Hero Wars apk yükle, yakında lansmana çıkacak. Oynaması ücretsiz olacak olan mobil strateji oyunu kalıcı olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyacak.