Sırlarla dolu bir şehirde geçen Tiny Bookshop, kitapçı dükkanının yönetimini oyunculara veren bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Neoludic Games tarafından geliştirilen Tiny Bookshop, samimi bir yönetim simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi kitapçı dükkanınızın sahibi olduğunuz bu oyunda, çeşitli kitapları ve eşyaları stoklayın, her türden kitabı yerel halka satın. Sadece kitap satışı değil, aynı zamanda insanlarla tanışacak ve yaşamınızı da yöneteceksiniz.

Farklı türlerde kitapları stoklayın ve kasabanızdaki insanların okuma alışkanlıklarına öncelik verin. Müşterileriniz gün geçtikçe çoğalacağı için stoklarınızı her daim hazırda tutmalı ve daha fazla kazanç sağlamalısınız.

Şehrin her köşesini tek tek gezin, eşyalar toplayın ve sırları keşfedin. Bookstonbury'nin büyüleyici manzaralarını dolaşırken, bir yandan da köklü geçmişini öğreneceksiniz. Oyunculara hem iş hem de kapsamlı bir yaşam simülasyonu sunan Tiny Bookshop, görsel açıdan da mükemmel bir deneyim sunmaktadır.

Tiny Bookshop İndir

Gelen her müşteriyle konuşun, tarzını öğrenin ve doğru kişiye doğru kitabı önerin. Müşterilerin ufkunu genişletmek için farklı tercihler de sunabilir ve sevecekleri kitabı bulmak için çaba göstermelisiniz.

Siz de Tiny Bookshop indirin ve kendi kitapçı dükkanınızı açarak yerel halka kitap satın!

Tiny Bookshop Sistem Gereksinimleri