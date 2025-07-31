Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 63.48 GB
- Üretici Ubisoft
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Ücretsiz olarak yayınlanan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, taktiksel bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Ubisoft tarafından geliştirlen ve ücretsiz yayınlanan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, ana oyun olan Tom Clancy's Rainbow Six Siege'i daha performanslı bir şekilde oyunculara sunuyor. Takım tabanlı taktiksel bir FPS oyunu olan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, farklı operatörleri ve silah seçeneklerini içerisinde barındırıyor.
Arkadaşlarınızla birlikte taktiksel bir aksiyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, kesinlikle oynamalı ve farklı modların tadını çıkarmalısınız. Kapıları patlatın, evlere camdan sızın, taktiksel silahları kullanın ve rakibi yenmeye çalışın.
Savunan ve saldıran taraf olarak ikiye ayrılıyorsunuz. Savunduğunuz alanı korumalı, tuzaklamalı ve rakiplerinizi tuzağa çekmelisiniz. Her karakterin farklı özellikleri ve yetenekleri bulunmaktadır. Stratejik olarak karakter seçimi yapın ve takımınızda farklı görevlerdeki karakterlere yer verin.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X İndir
Farklı oyun modları, basitleştirilmiş grafik yapısı ve ücretsiz oynanabilirliğiyle karşımıza çıkan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X'i indirin ve siz de aksiyon dolu çatışmalara katılın!
Eğer oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, yeni oyunculara özel olarak hazırlanan temel bilgileri deneyimleyebilir, becerileri öğrenebilir ve başlangıç için gerekli olan tüm eğitimi alabilirsiniz.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit versions)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 / Intel i3-8100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / Intel ARC A380 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card with latest drivers