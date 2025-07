Tom Clancy's Rainbow Six Siege X

Ücretsiz olarak yayınlanan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, taktiksel bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft tarafından geliştirlen ve ücretsiz yayınlanan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, ana oyun olan Tom Clancy's Rainbow Six Siege'i daha performanslı bir şekilde oyunculara sunuyor. Takım tabanlı taktiksel bir FPS oyunu olan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, farklı operatörleri ve silah seçeneklerini içerisinde barındırıyor.

Arkadaşlarınızla birlikte taktiksel bir aksiyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, kesinlikle oynamalı ve farklı modların tadını çıkarmalısınız. Kapıları patlatın, evlere camdan sızın, taktiksel silahları kullanın ve rakibi yenmeye çalışın.

Savunan ve saldıran taraf olarak ikiye ayrılıyorsunuz. Savunduğunuz alanı korumalı, tuzaklamalı ve rakiplerinizi tuzağa çekmelisiniz. Her karakterin farklı özellikleri ve yetenekleri bulunmaktadır. Stratejik olarak karakter seçimi yapın ve takımınızda farklı görevlerdeki karakterlere yer verin.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X İndir

Farklı oyun modları, basitleştirilmiş grafik yapısı ve ücretsiz oynanabilirliğiyle karşımıza çıkan Tom Clancy's Rainbow Six Siege X'i indirin ve siz de aksiyon dolu çatışmalara katılın!

Eğer oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, yeni oyunculara özel olarak hazırlanan temel bilgileri deneyimleyebilir, becerileri öğrenebilir ve başlangıç için gerekli olan tüm eğitimi alabilirsiniz.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X Sistem Gereksinimleri