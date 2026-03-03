Tomb Raider
Tomb Raider Mobile, orijinal sürümün mobil cihazlara uyarlanmış bir versiyonudur. Lara Croft olarak oynayın, maceralara atılın ve aksiyon dolu savaşlara katılın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu oyun, konsollara çıkan tam sürüm oyunun mobil cihazlara uyarlanmış halidir.
- Feral Interactive, dokunmatik ekranlar için tamamen özelleştirilebilir bir arayüz tasarlamıştır.
- Uygulama içi satın alım veya sinir bozucu reklamlar içermez.
Tüm zamanların en akılda kalan oyunlarından biri olan Tomb Raider, güçlü hikayesiyle ve macera dolu görevleriyle karşımıza çıkıyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Tomb Raider Mobile’da, Lara Croft karakterini canlandıracak ve mobilde AAA deneyimi yaşayacaksınız.
Bulmacalar, zorlu parkurlar ve güçlü düşmanlarıyla oyunculara mükemmel bir macera sunmayı hedefleyen bu oyun, grafikleriyle oyuncuları mest eden bir yapıya sahip. Resmen bir bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi hissedecek ve her aksiyonda daha da keyif alacaksınız.
Android için özel olarak tasarlanan bu sürümde, grafikler daha da üst düzey olarak karşımıza çıkıyor. Mobil cihazlar için ilk AAA oyunu olan Tomb Raider, görsel tarafta olduğu gibi oynanış tarafında da ortalamanın epey bir üstünde yer alıyor diyebiliriz. Tek
Tomb Raider İndir
Eğer oyunun kontrollerini değiştirmek ve kontrolcü kullanmak isterseniz, en sevdiğiniz oyun kumandanızı kullanabilirsiniz. Fare, klavye, kontrolcü veya oyunun kendi kontrollerini isteğine göre değiştirin.
Yamatai adlı kayıp krallığı konu alan Tomb Raider Mobile, karakteri adeta çaresiz bırakan bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Yoğun çatışmalar, bulmacalar ve zorlu görevler sizi ölüme biraz daha yaklaştırıyor. Zorlukların üstesinden gelmek için becerilerin kilidini açın, malzeme toplayın ve macerayı sorunsuz bir şekilde tamamlayın.
Tomb Raider evrenini ve aksiyon-macera oyunlarını seviyorsanız, mobil cihazlarınıza Tomb Raider indirin ve özel olarak tasarlanan bu hayatta kalma mücadelesini deneyimleyin!
Sıkça Sorulan Sorular
Telefonum bu oyunu kaldırır mı?
Oyun yüksek grafik gücü gerektirir. Sorunsuz bir deneyim için en az 6 GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 1 (veya muadili) seviyesinde bir işlemci önerilir. Ayrıca kurulum için yaklaşık 10-15 GB boş alanınız olmalıdır.
İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir mi?
Evet, oyunun ana hikayesi tamamen çevrimdışı oynanabilir. Sadece ilk kurulumda ve lisans kontrolü sırasında internet bağlantısı gerekmektedir.
Türkçe dil desteği var mı?
Evet, oyun resmi olarak Türkçe alt yazı ve menü desteğine sahiptir. Bu sayede Lara Croft'un hayatta kalma mücadelesini ve hikayesini tam olarak anlayarak takip edebilirsiniz.
Steam veya konsoldaki ilerlememi buraya aktarabilir miyim?
Hayır, oyunun Android versiyonu bağımsız bir platformdur. Kayıt dosyalarınız (Save) sadece Google Play Games hesabınız üzerinden diğer Android cihazlarınızla senkronize olur.
Pil tüketimi çok mu yüksek?
Evet, bu bir "AAA" (üst düzey) oyundur ve cihazın donanımını tam kapasite kullanır. Uzun oyun seanslarında cihazın ısınması ve pilin hızlı tükenmesi normaldir; oyun ayarlarından grafik kalitesini düşürerek pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.