Netflix'in 2026'da İptal Ettiği Diziler
Netflix, 2026 yılında çok sayıda dizi iptal etti. Bu listede artık devamı gelmeyecek ama platformda yer almaya devam edecek olan dizileri inceleyebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix'in 2026 yılında iptal ettiği diziler arasında Milyarderlerin Sığınağı, Good Times, Boots, No Good Deed, Olympo ve Pulse gibi yapımlar yer alıyor.
- Şirketin bir diziyi iptal etmesi, onun artık Netflix üzerinden izlenemeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece o dizinin yeni sezonları çekilmeyecek.
- İptal edilen diziler, animasyondan drama ve komediye kadar çok geniş bir tür yelpazesine sahip.
Netflix, düzenli olarak yeni diziler ekleyerek içerik kütüphanesini zenginleştirmeye devam ediyor. Diğer yandan da bazı dizileri çeşitli sebeplerle iptal ediyor. Örneğin 2026 yılında seyircilerin önemli bir kısmının dikkatini çekmeyi başaran fakat genel kitlenin beğenisini kazanmakta zorlanan birçok yapım oldu.
Eğlence devi Netflix'in 2026'da hangi dizileri iptal ettiğini sıraladığımız listede de görebileceğiniz üzere bu projeler şimdiye kadar büyük ölçüde rafa kaldırdı ancak içinde bulunduğumuz yıl henüz sona ermediği için listeye ilerleyen aylarda yeni yapımların da eklenebileceğini belirtmekte fayda var. Bu gerekli notu düştüğümüze göre artık listeye geçebiliriz.
Netflix 2026'da Hangi Dizileri İptal Etti?
- Milyarderlerin Sığınağı
- Boots
- Exploding Kittens
- Good Times
- Kaala Paani
- No Good Deed
- Olympo
- Pulse
- Surviving Summer
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Milyarderlerin Sığınağı'nın Konusu Nedir?
- Oyuncular: Alicia Falco, Natalia Verbeke, Joaquin Furriel, Miren Ibarguren ve Agustina Bisio
- Tür: Gerilim
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 5.7
Gerilim dizileri arasında konumlanan Milyarderlerin Sığınağı, zengin insanların büyük felaketten etkilenmemek için tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir sığınağa girmesi ile gelişen hikâyeyi merkezine alıyor. Bu grup daha sonra dış dünya ile tamamen bağlantısı kesilmiş ve kontrol altında yaşamaya başlıyor. Ne var ki çok geçmeden bu sığınağın aslında bir kurtuluş olmayabileceğinden şüphelenilmeye başlanıyor.
Boots'un Konusu Nedir?
- Oyuncular: Vera Farmiga, Miles Heizer ve Max Parker
- Tür: Drama
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 7.8
Boots, Cameron Cope isimli bir karaktere odaklanıyor. Uzun yıllarca zorbalığa uğrayan Cope, hayatını tamamen değiştirmek üzere askere gidiyor. Burada alacağı eğitimin aslında şimdiye kadar hayatında gördüğü zorluklardan bir kaçış olacağını zannetse de burada disiplinin her şeyden önemli olduğunu fark etmesi çok zaman almıyor.
Exploding Kittens'ın Konusu Nedir?
- Oyuncular: Ally Maki, Suzy Nakamura ve Tom Ellis
- Tür: Animasyon
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 6.8
Animasyon dizileri arasında yer alan Exploding Kittens, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayırabileceğimiz iki farklı kediyi merkezine alıyor. Bunlardan biri, insanlara yardım etmeyi öğrenmeyi kendine öncelik olarak seçerken diğeri ise bulunduğu ortamı nasıl daha kaotik hâle getirebileceğinin peşine düşmüş durumda.
Good Times'ın Konusu Nedir?
- Oyuncular: Jay Pharoah, Yvette Nicole Brown ve J.B. Smoove
- Tür: Animasyon
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 4.2
Good Times, Evans ailesini merkezine alan bir animasyon dizisi. Ailenin çocukları birbirine çok zıt. Biri epey bilinçli bir gençken diğeri dahi ama toplumla bir hayli uyumsuz kişiliğe sahip. Bu da karakterler arasındaki ilişkiyi oldukça ilginç kılıyor. Bu arada dizinin mizahi yönünün çok ağır bastığını da ayrıca belirtmek gerekiyor.
Kaala Paani'nin Konusu Nedir?
- Oyuncular: Mona Singh, Ashutosh Gowariker ve Sukant Goel
- Tür: Drama
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 8.0
Kaala Paani, Hindistan yapımı bir dram dizisi. Dizide ölümcül bir virüs ortaya çıkıyor ve kısa sürede Andaman ve Nikobar adalarındakiler için ciddi tehdit oluşturuyor. Bilim insanları ve doktorlar hastalığın neden kaynaklandığını bulmaya çalışırken adadaki sakinler ise çevreye olan duyarlılığına dayanarak tepkisini dile getiriyor.
No Good Deed'in Konusu Nedir?
- Oyuncular: Linda Cardellini, Lisa Kudrow ve Ray Romano
- Tür: Komedi
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 6.9
No Good Deed, Lydia ve Paul çiftini merkezine alıyor. Maddi sıkıntı içinde olan evli çift, evini satarak yeni bir hayata başlamak istiyor. Tabii, bunu da kazançlı hâle getirmek istiyorlar. O yüzden evi de en yüksek parayı veren aileye satmayı planlıyorlar. Dizi çoğu izleyiciye akıcı seyir deneyimi sunuyor yani zamanın nasıl geçtiğini anlamak pek mümkün olmuyor.
Olympo'nun Konusu Nedir?
- Oyuncular: Clara Galle, Agustín Della Corte ve Nira Osahia
- Tür: Drama
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 6.1
İspanya'da geçen Olympo, genç sporcuların bir olimpiyata hazırlanırken yaşadığı zorlukları ele alıyor. Farklı spor dallarından seçilen genç atletler önce aynı merkezde bir araya geliyor, daha sonra bu sporcular fiziksel sınırlarını zorlamak ve ülkelerini olimpiyatlarda temsil etmek için yoğun bir mücadeleye başlıyor.
Pulse'ın Konusu Nedir?
- Oyuncular: Willa Fitzgerald, Colin Woodell ve Justina Machado
- Tür: Drama
- Sezon Sayısı: 1
- IMDb Puanı: 6.5
Hastanede geçen dizilerden biri olan Pulse, bir tarafta hastaların hayatını kurtarmaya çalışan doktorları ön plana çıkarırken diğer tarafta ise hastane içinde güç mücadelelerine öncelik veren bir yapım. Tabii, diziye alışmak biraz zaman alıyor. İlk bölümlerde izleyiciler fazla detaya boğulmuyor. Karakterlerin geçmişi hikâye ilerledikçe açılıyor.
Surviving Summer'ın Konusu Nedir?
- Oyuncular: Sky Katz, Kai Lewins ve Lilliana Bowrey
- Tür: Drama
- Sezon Sayısı: 2
- IMDb Puanı: 6.6
Surviving Summer, Avustralya'da geçen bir dizi ve New York'tan Summer'ı merkezine alıyor. Annesi tarafından zorla Avustralya sahilindeki küçük kasabaya gönderilen Summer'ın burada mutlu olabilmek için yeni hayatına uyum sağlamayı öğrenmesi gerekiyor. Ancak burada geçirdiği kısa sürede durumun aslında o kadar da kötü olmadığını fark ediyor.
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'ın Konusu Nedir?
- Oyuncular: Hayley Atwell, Richard Armitage, Tricia Helfer
- Tür: Animasyon, aksiyon ve macera
- Sezon Sayısı: 2
- IMDb Puanı: 5.6
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Tomb Raider serisine dayanan bir animasyon dizisi. Lara Croft'ın daha olgun ve tecrübeli olduğu bir dönemde geçen yapımda Lara Croft, son derece güçlü bir eserin çalınması üzerine tekrardan yola koyuluyor. Bu yolculuk ise en nihayetinde onu kritik bir seçim yapmak zorunda bırakıyor.
Editörün Yorumu
Netflix'in 2026 yılında iptal ettiği diziler arasında benim de seyrettiğim bazı yapımlar vardı. Milyarderlerin Sığınağı'nı veya Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'ı buna örnek olarak verebilirim. Elbette ki bunlar günün sonunda dizilerin ne kadar izlendiğine göre verilen bir karar. Netflix'in La Casa de Papel ve Squid Game de olduğu gibi eğer bu yapımlar dünya genelinde ses getirseydi 2026'da iptal edilen diziler de birkaç sezon daha devam edebilirdi.
Sıkça Sorulan Sorular
Netflix bir diziyi neden iptal eder?
Netflix'in bir diziyi iptal etme kararı alması genellikle düşük ya da orta izlenme sayısından kaynaklıdır. Bu eğer harcanan paranın yanında bir anlam ifade etmiyorsa şirketin zarar etmesine veya kâr elde edememesine neden olur. O yüzden eğlence devi de ilgili yapımın fişini çekip daha çok kazançlı projelere yatırım yapmayı tercih edebiliyor.
Netflix'te bir filmin kaldırılma sebebi dizilerle aynı mı?
Filmler ve diziler ayrıdır. Netflix eğer bir filmi kütüphanesinden kaldırmışsa muhtemelen onun lisansı bitmiştir. Tahmin edilebileceği üzere şirket, sunduğu yapımların önemli bir kısmının hakkını tamamen elde tutmaz. Sadece belirli süreliğine yayın hakkını alır, gelirini elde eder ve vakti geldiğinde eğer izlenme oranı da düşmüşse ödeme yapmak yerine filmi kaldırmayı tercih eder.