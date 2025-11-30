Total İstasyonları uygulamasında size en yakın istasyonları görebilir, akaryakıt alımlarınızda puan kazanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, TOTAL İstasyonları'nın sadakat programına entegredir. Kullanıcılar, uygulama üzerinden yaptıkları yakıt veya market alışverişlerinden puan, hediye yakıt ve özel indirimler kazanabilirler.

Uygulama, seçili istasyonlarda mobil ödeme imkanı sunarak temassız ve hızlı işlem yapmayı sağlar.

Kullanıcılar, en yakın TOTAL istasyonunu bulabilir, yol tarifini alabilir ve istasyonun sunduğu hizmetleri (LPG, tuvalet, market, yıkama vb.) önceden kontrol edebilirler.

Akaryakıt alımlarınızda Total’i tercih ediyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Total İstasyonları uygulaması ile birçok kampanya ve avantajdan faydalanabilirsiniz.

Club Total’in birçok kampanyasından anında haberdar olabileceğiniz Total İstasyonları uygulaması, size en yakın Total istasyonlarını gösteriyor ve bu istasyonlara yol tarifi alabilmenizi sağlıyor. İstasyonları market, araç yıkama, yiyecek ve içecek servisi gibi hizmetlere göre filtreleyebileceğiniz uygulamada aracınızın plakasını kaydettikten sonra mobil ödeme özelliğinden faydalanabiliyorsunuz.

Total İstasyonları İndir

Uzun yola çıkmadan önce gideceğiniz yere ne kadar yakıt tüketeceğinizi de hesaplamanızda kolaylık sağlayan Total İstasyonları uygulamasında, akaryakıt alımlarınızdan puan kazanabiliyor ve bunların takibini yapabiliyorsunuz.

Akaryakıt alımlarınızı aylık bazda analiz ederek yakıt tüketiminizi incelemenize olanak tanıyan Total İstasyonları uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Total İstasyonları Uygulaması özellikleri

Size özel seyahat asistanı

Yol ve yakıt hesaplama aracı

Mobil ödeme seçeneği

Puan takibi

Size en yakın istasyonlar

Avantajlar ve kampanyalar