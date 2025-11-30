Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 1
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 2
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 3
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 4
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 5
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 6
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 7
Total İstasyonları Ekran Görüntüleri - 8
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 60
  • DOSYA BOYUTU 29 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici TOTAL OIL TURKIYE A.S
Total İstasyonları uygulaması ile Android cihazlarınızdan Club TOTAL avantajlarından faydalanabilirsiniz.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Uygulama, TOTAL İstasyonları'nın sadakat programına entegredir.
  • Uygulama, seçili istasyonlarda mobil ödeme imkanı sunarak temassız ve hızlı işlem yapmayı sağlar.
  • Kullanıcılar, en yakın TOTAL istasyonunu bulabilir, yol tarifini alabilir ve istasyonun sunduğu hizmetleri (LPG, tuvalet, market, yıkama vb.) önceden kontrol edebilirler.

Total İstasyonları uygulaması ile Android cihazlarınızdan Club TOTAL avantajlarından faydalanabilirsiniz. Total akaryakıt istasyonlarının mobil uygulaması olan Total İstasyonları, Club Total’in sunduğu avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmanızı sağlıyor.

Size özel bir seyahat asistanı sunan ve hayatınızı kolaylaştıran Aracım sayfasını kullanabileceğiniz uygulamada, akaryakıt alımlarınızı aylık olarak analiz edebiliyor ve tüketiminizi inceleyebiliyorsunuz.

Yol ve yakıt hesaplama aracı ile gideceğiniz konumlara ne kadar yakıt harcayacağınızı hesaplayabileceğiniz Total İstasyonları uygulamasında, tüm akaryakıt alımlarınızda puan kazanabiliyor, mobil ödeme sayfasından plakanızı ekleyerek ödeme yapabiliyorsunuz.

Size en yakın istasyonlar görebileceğiniz, yol tarifi alabileceğiniz Total İstasyonları uygulamasında istasyonları market, araç yıkama, yiyecek ve içecek servisi gibi hizmetlere göre filtreleyerek listeleyebilmeniz de mümkün.

Total İstasyonları Uygulaması özellikleri

  • Yol ve yakıt hesaplama
  • Mobil ödeme özelliği
  • Kampanya ve avantajlar
  • Puan kazanma
  • En yakın istasyonlar

Sıkça Sorulan Sorular

+ Uygulama üzerinden hangi ödeme yöntemleri kullanılabilir?

Uygulama, seçili istasyonlarda mobil ödeme yapma imkanı sunar. Ayrıca kullanıcılar, tanımladıkları kredi kartları veya diğer ödeme yöntemlerini sadakat programıyla ilişkilendirerek avantajlardan yararlanabilirler.

+ Uygulama sayesinde nasıl indirim kazanabilirim?

Uygulama üzerinden özel kampanyaları ve puan programlarını takip ederek indirimler ve hediye yakıt kazanabilirsiniz. Uygulama, kişiselleştirilmiş teklifler sunarak tasarruf etmenize yardımcı olur.

+ Uygulama üzerinden istasyon hizmetlerini görebilir miyim?

Evet. Uygulamadaki İstasyon Bulucu (Harita) özelliği ile en yakın istasyonları bulabilir ve o istasyonun sunduğu hizmetleri (LPG, oto yıkama, market durumu vb.) kontrol edebilirsiniz.

+ Geçmiş yakıt alımlarımı ve harcamalarımı uygulama üzerinden görebilir miyim?

Evet. Uygulama, hesabınızla ilişkilendirilen tüm geçmiş alışverişlerinizi ve harcadığınız tutarları detaylı bir şekilde raporlayarak yakıt tüketiminizi takip etmenizi sağlar.