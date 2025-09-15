Totally Reliable Delivery APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 406 MB
- Üretici Infogrames LLC
Totally Reliable Delivery APK, çevrimiçi çok oyunculu moduyla ön plana çıkan eğlenceli bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Totally Reliable Delivery, komik ve öngörülemez fizik tabanlı bir simülasyon oyunudur ve ana amacı paketleri en absürt yollarla hedeflerine ulaştırmaktır.
- Oyun, en çok çevrimiçi veya yerel olarak en fazla dört oyuncuyla birlikte oynandığında yaşanan kaotik ve eğlenceli çok oyunculu deneyimleriyle bilinir.
- Karakterlerin dengesiz hareketlerini ve her bir kolun ayrı kontrolünü içeren kasıtlı olarak zor tasarlanmış kontrolleri, oyunun mizahi yönünün önemli bir parçasıdır.
Ragdoll fiziğiyle ön plana çıkan Totally Reliable Delivery APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Çevrimiçi çok oyunculu oynayabileceğiniz bu oyunda, interaktif sandbox dünyasını keşfedeceksiniz.
Oyun içerisinde yapmanız gereken teslimatlar bulunuyor. Paketleri zamanında varış noktasına ulaştırın, eğlenceli fizik yapısını deneyimleyin ve açık dünyayı keşfedin. Ana görevlerin yanı sıra harita üzerinde yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Uçak, helikopter ve yarış arabalarını kullanabilir, arkadaşlarınızla mini oyunlarda mücadele edebilirsiniz.
Totally Reliable Delivery APK İndir
Totally Reliable Delivery APK, her ne kadar basit kontrolleri içerisinde barındırsa da fizik yapısı açısından zorludur. Kasıtlı olarak tasarlanan fizik yapısı, oyuna hem eğlenceli hem de zorlayıcı bir yapı katmaktadır.
Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve çalışamaya başlayabilirsiniz. Teslimatlarınızı geciktirmeden yapmaya çalışın ve yolda ilerlerken tüm zorlukların üstesinden gelin.
Siz de Totally Reliable Delivery APK indirin ve arkadaşlarınız birlikte teslimatları tamamlamaya çalışın!
Totally Reliable Delivery Oyunu Özellikleri
- Android cihazlar için simülasyon oyunu
- Eğlenceli ragdoll fiziği
- Çevrimiçi çok oyunculu mod
- Karakter özelleştirme seçenekleri
- Zorlayıcı teslimat görevleri
Sıkça Sorulan Sorular
Totally Reliable Delivery nasıl bir oyundur ve amacı nedir?
Bu oyun, komik ve öngörülemez fizik tabanlı bir simülasyon oyunudur. Amacınız, birbirinden zorlu ve absürt yollarla, paketleri varış noktalarına zamanında ulaştırmaktır.
Oyunu tek başıma mı oynamalıyım, yoksa çok oyunculu bir oyun mu?
Oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlara sahiptir. Ancak asıl eğlence, çevrimiçi veya yerel olarak 4 oyuncuya kadar birlikte oynayabildiğiniz çok oyunculu modda yaşanır. Arkadaşlarınızla iş birliği yaparak veya kaos içinde kalarak görevleri tamamlayabilirsiniz.
Oyunda ana görevler dışında neler yapabilirim?
Ana teslimat görevlerinin yanı sıra, geniş ve keşfedilebilir bir açık dünyaya sahiptir. Hava araçları, yarış arabaları ve jetler gibi çeşitli araçları kullanabilir, saklı sırları bulabilir veya diğer oyuncularla mini oyunlarda ve yarışlarda rekabet edebilirsiniz.
Oyun hangi platformlarda mevcut ve ücretsiz mi?
Oyun, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch gibi platformlarda mevcuttur. Mobil cihazlarda (iOS ve Android) da ücretsiz olarak indirilebilirken, konsol ve PC sürümleri genellikle ücretlidir.
Oyundaki kontroller zor mu?
Oyun, kasıtlı olarak "zor" ve "komik" bir kontrol sistemine sahiptir. Karakterinizin dengesini sağlamak ve her bir kolunu ayrı ayrı kontrol etmek, ilk başta zorlayıcı olabilir. Ancak bu zorluk, oyunun mizahının ve eğlencesinin önemli bir parçasıdır.