Totally Reliable Delivery APK, çevrimiçi çok oyunculu moduyla ön plana çıkan eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Totally Reliable Delivery, komik ve öngörülemez fizik tabanlı bir simülasyon oyunudur ve ana amacı paketleri en absürt yollarla hedeflerine ulaştırmaktır.

Oyun, en çok çevrimiçi veya yerel olarak en fazla dört oyuncuyla birlikte oynandığında yaşanan kaotik ve eğlenceli çok oyunculu deneyimleriyle bilinir.

Karakterlerin dengesiz hareketlerini ve her bir kolun ayrı kontrolünü içeren kasıtlı olarak zor tasarlanmış kontrolleri, oyunun mizahi yönünün önemli bir parçasıdır.

Ragdoll fiziğiyle ön plana çıkan Totally Reliable Delivery APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Çevrimiçi çok oyunculu oynayabileceğiniz bu oyunda, interaktif sandbox dünyasını keşfedeceksiniz.

Oyun içerisinde yapmanız gereken teslimatlar bulunuyor. Paketleri zamanında varış noktasına ulaştırın, eğlenceli fizik yapısını deneyimleyin ve açık dünyayı keşfedin. Ana görevlerin yanı sıra harita üzerinde yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Uçak, helikopter ve yarış arabalarını kullanabilir, arkadaşlarınızla mini oyunlarda mücadele edebilirsiniz.

Totally Reliable Delivery APK İndir

Totally Reliable Delivery APK, her ne kadar basit kontrolleri içerisinde barındırsa da fizik yapısı açısından zorludur. Kasıtlı olarak tasarlanan fizik yapısı, oyuna hem eğlenceli hem de zorlayıcı bir yapı katmaktadır.

Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve çalışamaya başlayabilirsiniz. Teslimatlarınızı geciktirmeden yapmaya çalışın ve yolda ilerlerken tüm zorlukların üstesinden gelin.

Siz de Totally Reliable Delivery APK indirin ve arkadaşlarınız birlikte teslimatları tamamlamaya çalışın!

Totally Reliable Delivery Oyunu Özellikleri

Android cihazlar için simülasyon oyunu

Eğlenceli ragdoll fiziği

Çevrimiçi çok oyunculu mod

Karakter özelleştirme seçenekleri

Zorlayıcı teslimat görevleri