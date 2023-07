Meşhur Town of Salem’in devamı geldi. Town of Salem 2 ile artık daha çok rol daha çok entrika ve daha çok eğlence bizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk kez 2014 yılında çıkışını yapan Town of Salem, yıllar içerisinde son derece popüler oldu. Kendine has bir kitle oluşturmayı başaran Town of Salem ikinci oyununu 2023 yılında çıkardı. BlankMediaGames LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan Town of Salem 2 önceki oyuna göre çok daha fazla özelliğe sahip, gelişmiş ve detaylandırılmış bir yapım.

Rol yapma yeteneklerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz bu oyunda arkadaşlarınız ile birlikte eğlenmemeniz imkansız. Artık arkadaşlarınız ile birlikte çok daha farklı şekilde eğlenmeniz mümkün. 14 oyuncuya kadar destekleyen Town of Salem 2 eğlenceli saatler geçirmek için bize eşlik edecek.

Özünde bir vampir-köylü oyunu olan Town of Salem, devam oyunu ile birlikte çok daha dallanıp budaklandı. Gelişmiş bir görsellik, yeni roller ve özellikler ile birlikte aşina olduğumuz bu oyun artık çok daha eğlenceli

Town of Salem 2 İndir

Arkadaşlarını toplayın, Town of Salem 2 indirin ve dostlarınız ile birlikte eğlenceli saatler geçirmek için kendinize vakit ayırın.

Town of Salem 2 Sistem Gereksinimleri