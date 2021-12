Tracker Detect Android uygulaması, Apple AirTag vb. takip cihazlarıyla konumunuz takip edildiğinde bildirerek güvenliğinizi sağlar.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tracker Detect, Apple’ın AirTag veya başka bir takip cihazıyla konumunuzu izlemenizi engelleyen bir Android uygulaması. Apple tarafından ücretsiz olarak yayınlanan ve indirilebilen Tracker Detect uygulaması, Bluetooth mesafesinde sahibinden ayrı ve Apple’ın Bul ağı ile uyumlu izleyicileri (AirTag ve Find My ağını kullanan uyumlu öğe izleyicileri dahil) tespit ediyor. Birilerinin konumunuzu izlemek için AirTag veya başka bir öğe izleyici kullandığını düşünüyorsanız, onu bulmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Tracker Detect İndir

Tracker Detect, Apple’ın takip cihazı AirTag veya Bul ağıyla uyumlu başka bir öğe takip cihazını kullanarak konumuzun takip edebilmesi durumunda haberdar eden ücretsiz bir Android uygulaması. Uygulama, yakınınızda size ait olmayan AirTag vb. bir takip aygıtı tespit ettiğinde “Bilinmeyen AirTag” olarak işaretliyor. En az 10 dakika boyunca konumunuzu sizden habersiz takip eden cihazı ses çaldır işlevini kullanarak bulabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanmak için Apple hesabınızın olması gerekmiyor.

Apple AirTag Nedir, Ne İşe Yarar?

Apple AirTag, anahtarlarınız, cüzdanınız, çantanız, sırt çantanız, bagajınız ve diğer önemli eşyalarınızı kolayca takip etmenizi sağlar. AirTag, sizin için önemli şeyleri takip etmenize ve yerlerini bulmanıza yardımcı olur. Basitçe AirTag’i eşyanıza tutturarak Bul uygulamasından konumunu takip edebilirsiniz. AirTag, yakınınızda olmasa bile eşyalarınızın yaklaşık konumunu belirlemenize yardımcı olabilecek yüz milyonlarca Apple cihazından oluşan geniş bir ağ olan Find My Network’ten faydalanır. Find My Network aksesuar programının parçası olan diğer cihazlar da eşyalarınızı takip etmenize ve bulmanıza yardımcı olmak için Find My Network’ü kullanır. Uyumlu bir öğe ayarladığınızda Bul uygulamasında görünür.

AirTag ve Bul ağı, özünde gizlilikle tasarlanmıştır. AirTag ve Find My ağ aksesuarlarında sık sık değişen benzersiz Bluetooth algılayıcıları bulunur. Bu, bir yerden bir yere izlenmenizi önlemeye yardımcı olur. Find My ağ aksesuarını bulmak için kullanıldığında kullanıcının bilgileri uçtan uca şifrelemeyle korunur. Apple dahil kimse kayıp Find My ağı aksesuarının bulunmasına yardımcı olan katılımcı kullanıcıların ve cihazların konumunu ve kimliğini bilmez.

AirTag ve Bul ağı istenmeyen izlemeyi engellemek için de tasarlanmıştır. Bilginiz olmadan izlemeyi engellemek için Bul, bilinmeyen AirTag veya diğer Bul ağ aksesuarının sizinle birlikte hareket ettiği görüldüğünde sizi bilgilendirir. Ayrıca uzun süre boyunca kendisini kaydeden kişinin yanında olmayan AirTag, iOS aygıtı kullanıyor olmasanız bile bulabilmeniz için hareket ettirildiğinde ses çalar.