4 Temmuz İndiriminde En Çok Satan Teknolojik Ürünler

Amerika’da ‘Independence Day’ olarak anılan Amerikan Bağımsızlık Günü’ne özel her yıl birbirinden avantajlı indirimler sunuluyor. Alışveriş tutkunlarının doya doya alışveriş yapmak için beklediği bu tarihte ev eşyalarından giyime, otomotivden kozmetiğe, teknolojiden hayvan bakımına birçok farklı kategoride akıl almaz indirimler karşınıza çıkabiliyor.

Her yıl farklı ürünler bu kampanyadan nasibini alarak ‘en çok tercih edilenler’ listesine adını yazdırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi birçok teknolojik ürün 4 Temmuz indirimlerinde alıcıların favorileri arasına girmeyi başarıyor.

İşte, Amerikan Bağımsızlık Günü indirimlerinde en çok tercih edilen ve en avantajlı teknolojik ürünler!

4 Temmuz İndiriminin En Gözde Ürünleri

2023 yılının 4 Temmuz indirimlerinde en çok satan ilk on ürün arasında yüz maskesi, termometre, Minecraft oyunu, deniz yatağı, çok amaçlı boya, Amerikan bayrağı desenli yüz maskesi, kadınlar için spor şortu, Scarry Teacher 3D oyunu gibi birbirinden oldukça farklı ürünler yer alıyor. Bu listede ilk 10’a adını yazdıran iki adet teknolojik ürün bulunuyor. Bu ürünler şunlar:

Xiaomi Mi Ihealth Temassız Dijital Ekran Ateş Ölçer

Mini Spy Camera 1080P Hidden Camera

Bu ürünlerin haricinde indirim oranları ve kullanıcıların ilgisi baz alındığında 4 Temmuz indirimlerinde öne çıkan teknolojik ürünler ise şu şekilde sıralanıyor:

Microsoft Surface Laptop 5

The Legend of Zelda

9. Nesil Apple iPad

Flexzilla Bahçe Hortumu

2. Nesil Apple AirPods PRO

Winix 5500-2 Hava Temizleyici

Ninja OL501 Foodi 14 in 1

4’lü Apple AirTag Paketi

Nectar Hafızalı Köpük Sistemi

4 Temmuz geçmesine rağmen bir süre indirimleri devam eden ve alıcıların açeşitli avantajlar sunmaya devam eden teknolojik ürünler arasında ise şunlar yer alıyor:

Apple Airpods Pro

iRobot Roomba 692 Robot Vacuum

Bonfire Fire Pit at Solo Fırın

KitchenAid Professional 600 Series

Bose SoundControl Hearing Aids at QVC

4 Temmuz’da En Çok Satılan Ev Elektroniği Ürünleri

4 Temmuz indirimlerinde satılan teknolojik ürünlerden bazıları ev elektroniğinde kullanılan ürünlerden oluşuyor. Bed Bath & Beyond ve Lowe’s markalarının öne çıktığı bu indirimlerde Apt2B Furniture, Ashley Furniture, Frontgate, Green Chef, HexClad, HSN, Sears, iRobot gibi markaların da ev eşyaları için sunduğu cazip indirimler dikkat çekiyor.