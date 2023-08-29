AirTag Sıfırlama Nasıl Yapılır?

AirTag, kaybedilen eşyaların bulunması için kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, Apple’a ait tablet ve akıllı telefonlardan kolayca takip ediliyor. Cihaz, gelişmiş Bluetooth teknolojisine sahiptir. Bundan dolayı 120 metreye kadar takip gerçekleştirebiliyor.

Tek dokunuşla kolayca iPhone ve iPad cihazlara bağlanabilen cihaz eğer başkasına verilecekse ya da satılacaksa güvenlik açısından mutlaka sıfırlanması gerekiyor. Böylelikle cihaz içerisindeki verilerin başkasının eline geçmesi engellenmiş oluyor.

Biz de yazımızda AirTag sıfırlama tekniklerinden bahsedeceğiz.

AirTag Sıfırlama

AirTag, uygulama ve fiziksel yöntem olmak üzere iki şekilde sıfırlanıyor. Her iki yöntem için şu adımlar takip edilmelidir:

1. Uygulama ile AirTag Sıfırlama

İlk olarak Apple cihazları üzerinden Find My uygulaması açılmalıdır.

Ekrana bir liste gelecek. Bu liste içerisinden kaldırılmak istenilen AirTag’a tıklanmalıdır.

Cihazın ayarlarına ulaşabilmek için imleç yukarıya doğru kaydırılmalıdır.

“Öğeyi Kaldır” sekmesine tıklanarak işlem tamamlanır.

2. Fiziksel Olarak AirTag Sıfırlama

Cihazın paslanmaz çelik olan alanına bastırılır.

Aşağı kısma bastırırken diğer taraftan kapak dönmesi durana kadar da saat yönünden tersine çevrilir.

Cihazın iki yarısı birbirinden ayrılır.

Önce pil çıkarılıp birkaç saniye beklenir.

Daha sonra pil yeniden takılır.

Cihazdan “bip” şeklinde ses gelene kadar batarya basılı durmalıdır.

Cihazın sesi kesilinceye kadar beklenmelidir.

Pile basma işlemi, dört defa “bip” sesi çıkıncaya kadar devam edilir. Toplam beş defa bu işlem tekrarlanmalıdır. Beşinci denemede ses farklı tonda çıkacak. Bu da cihazın eşleşmeye hazır olduğunu göstermektedir.

Yukarıdaki adımların tamamlanmasının ardından cihazın kapağı yerine tekrar yerleştirilir. Kapağın yerleştirilmesi, kapakta konumlanan üç tırnağın AirTag’taki üç yuvaya hizalanmasıyla gerçekleşir.

Yeni Apple Kimliği ile AirTag’i İlişkilendirme

Bluetooth cihazı ile iPhone birbirine yaklaştırılır. Eğer iPhone’in Bluetooth’u açıksa AirTag’i hemen görür. “Bağlan” butonuna tıkladıktan sonra kullanıcının karşısına “AirTag’i Adlandır” olarak bir yazı çıkacak. AirTag’ın kullanılacağı cihaz seçilir. Kullanıcı burada kendi ismini verebilir.

Yukarıdaki adımlardan sonra ekranda “AirTag’i Apple Kimliğinize Kaydettirin” şeklinde bir yazı çıkacak. Bu yazıdan sonra “Sürdür” yazılı butona tıklanarak ilişkilendirme işlemi tamamlanır.