Trek to Yomi
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10.74 GB
- Üretici Flying Wild Hog
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Trek to Yomi ile Hiroki’nin hikayesini yaşayın. Trek to Yomi indirin ve sevdiği insanları korumak uğruna bir adamın neleri göze alabileceğine şahitlik edin.
Leonard Menchiari ve Flying Wild Hog tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Trek to Yomi 2022 yılında piyasada yerini aldı. Siyah beyaz yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Trek to Yomi bir aksiyon ve macera oyunu. Hack’n’Slash öğeleri de içeren Trek to Yomi özünde bir side scroller.
Sinematik bir sunuma sahip olan Trek to Yomi’de; ölüm döşeğindeki ustasına ve sevdiği insanlara, onları her şeye karşı koruma sözü veren genç kılıç ustası Hiroki’nin öyküsü ele alıyor. Yaşadığı trajedilere karşın görevine hala sıkı sıkıya bağlı kalan bu yalnız samurayın kendiyle yüzleşmeiçin yaşam ve ölümün ötesine yolculuk etmesi gerekiyor.
Heyecan verici müziklere, sinematik bir anlatıma ve dövüş sahneleri ile bezenmiş oynanışa sahip Trek to Yomi, samuray hikayeleri sevenlere hitap edebilecek bir yapım.
Trek to Yomi İndir
Hemen Trek to Yomi indirin ve bu efsanevi hikayenin bir parçası olun. Hiroki’nin mücadelesine tanıklık edin.
Trek to Yomi Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-8250U / AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce MX150 (2048 VRAM) / Radeon R7 260X (2048 VRAM)
- Depolama: 11 GB kullanılabilir alan