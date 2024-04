Trek to Yomi

Trek to Yomi ile Hiroki’nin hikayesini yaşayın. Trek to Yomi indirin ve sevdiği insanları korumak uğruna bir adamın neleri göze alabileceğine şahitlik edin.

Kemal Tavus - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Leonard Menchiari ve Flying Wild Hog tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Trek to Yomi 2022 yılında piyasada yerini aldı. Siyah beyaz yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Trek to Yomi bir aksiyon ve macera oyunu. Hack’n’Slash öğeleri de içeren Trek to Yomi özünde bir side scroller.

Sinematik bir sunuma sahip olan Trek to Yomi’de; ölüm döşeğindeki ustasına ve sevdiği insanlara, onları her şeye karşı koruma sözü veren genç kılıç ustası Hiroki’nin öyküsü ele alıyor. Yaşadığı trajedilere karşın görevine hala sıkı sıkıya bağlı kalan bu yalnız samurayın kendiyle yüzleşmeiçin yaşam ve ölümün ötesine yolculuk etmesi gerekiyor.

Heyecan verici müziklere, sinematik bir anlatıma ve dövüş sahneleri ile bezenmiş oynanışa sahip Trek to Yomi, samuray hikayeleri sevenlere hitap edebilecek bir yapım.

Trek to Yomi Sistem Gereksinimleri