TunesKit iOS System Recovery for Windows; iPhone, iPad, iPod Touch ve Apple TV cihazlarınızda yaşadığınız yazılımsal sorunları çözüme kavuşturmanıza yardımcı oluyor.

Berk Demirci - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

iPhone, iPad, iPod Touch ve Apple TV kullanıcılarının karşılaştığı yaygın yazılımsal sorunlara çözüm olarak geliştirilen TunesKit iOS System Recovery for Windows, kullanıcıların yalnızca birkaç adımda cihazlarını kurtarabilmelerine olanak sunuyor.

TunesKit iOS System Recovery for Windows Özellikleri Neler?

Standart Mod ile Kurtarma

Gelişmiş Mod ile Kurtarma

iOS, iPadOS ve tvOS genellikle oldukça stabil çalışan işletim sistemleri olsa da, zaman zaman çeşitli yazılımsal sorunlar ile gündeme gelebiliyorlar. Eğer bu bir kere başınıza geldiyse, işin içinden çıkmak göründüğünden çok daha zor bir hale gelebilir.

Bu gibi senaryolara karşı geliştirilen TunesKit iOS System Recovery for Windows, yaygın yazılımsal sorunları teknik servis desteği almadan kendi başınıza çözebilmenize imkan tanıyor. Program, yaşadığınız sorunun ciddiyetine bağlı olarak iki farklı mod ile kurtarma desteği sunuyor.

Bunlardan ilki olan Standart Mod, "iPhone kurtarma modunda takılı kaldı", "iPhone Apple logosunda takılı kaldı" ya da "iPhone siyah ekranda takılı kaldı" gibi yaygın ve görece basit hatalara odaklanıyor. Standart Mod bu tip görece basit yazılımsal sorunları birkaç dakika içerisinde veri kaybı olmadan çözüme kavuşturabilmenizi sağlıyor.

Bir diğer mod olan Gelişmiş Mod ise, "iPhone kilitli" ya da "iPhone devre dışı" gibi daha ağır sorunlara odaklanıyor ve cihazınızı kurtarabilmek için daha kapsamlı bir müdahalade bulunuyor. Gelişmiş Mod ile yapacağınız müdahalelerde verilerinizin silindiğini hatırlatmak isteriz.

Eğer sorunun ne kadar ciddi olduğundan emin değilseniz öncelikli olarak Standart Mod ile kurtarma denemesi yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer bu mod sorununuzu çözmediyse, Gelişmiş Mod ile devam etmek isteyebilirsiniz.

Ufak bir hatırlatma olarak onarım süreci boyunca ilgili talimatları dikkatli bir şekilde izlemenizi öneriyoruz. Talimatları eksik ya da yanlış şekilde uygulamak ya da onarım sırasında cihazınızın bağlantısını kesmek ciddi sorunlara neden olabilir.

TunesKit iOS System Recovery for Windows ile Kurtarma Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak TunesKit iOS System Recovery for Windows uygulamasını bilgisayarınıza indirerek kurulum adımlarını tamamlayın. Ardından kurtarılacak cihazınızı ve kabloyu yanınıza getirin.

Şimdi, programı başlatın ve cihazınızı kablo yolu ile bilgisayarınıza bağlayın. TunesKit iOS System Recovery for Windows cihazınızı otomatik olarak tespit edecektir. Sonrasında Start butonuna basarak devam edin.

Bir sonraki pencerede kullanmak istediğiniz kurtarma modunu seçmelisiniz. Sorunun ciddiyetine bağlı olarak Standart Mod ya da Gelişmiş Mod arasında seçim yapabilirsiniz.

Seçim yaptıktan sonra sağ alt köşede yer alan Next butonuna basın. Sonraki adımda kurtarmak istediğiniz cihazın modelini seçmeniz istenecek. Arayüzdeki talimatları takip ederek cihazınızı DFU moduna almalısınız.

Cihazınızı manuel olarak DFU moduna alamıyorsanız, TunesKit'in başlangıç ekranındaki Enter Recovery Mode butonuna basarak da bunu yapabilirsiniz.

Bir sonraki adımda cihazınıza uygun yazılım paketi bilgisayarınıza indirilecek. Bu indirmeye başlamadan önce ürün modeli ve işletim sistemi sürümü gibi ayrıntıların doğru olup olmadığını kontrol edin.

Eğer yanlış bir detay varsa, bunu elle düzeltebilirsiniz. Her şey doğru gözüküyorsa, sağ alt köşede yer alan Download butonuna basın. İndirme, paketin büyüklüğüne ve internet hızınıza bağlı olarak biraz vakit alabilir.

İndirme başarılı bir şekilde tamamlandığında Repair butonuna basarak onarım işlemini başlatabilirsiniz. Bu işlem tamamlanana kadar bilgisayarınızı kapatmayın ya da cihazınızın bağlantısını kesmeyin.

Süreç başarılı bir şekilde tamamlandığında, Repair Completed isimli bir bildirim göreceksiniz. Sağ alttaki Done butonuna basarak cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer onarım başarılı olmadıysa yeni bir onarım başlatabilirsiniz.

TunesKit iOS System Recovery for Windows Desteklenen Cihazlar

TunesKit iOS System Recovery iPhone 4 ve sonrasında çıkan tüm iPhone modellerini destekliyor. Desteklenen modellerin tam listesi şu şekilde:

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs , iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4

iPad, iPad Mini, iPad Air ve iPad Pro ailesinin tamamı desteklenirken; yazılımı iPod Touch 2, iPod Touch 3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Touch 6 ve iPod Touch 7 modellerinde de kullanabiliyorsunuz. Son olarak Apple TV tarafındaki desteğin de Apple TV HD, Apple TV Nesil 2, Apple TV Nesil 3 için geçerli olduğunu vurgulayalım.

Windows Sistem Gereksinimleri