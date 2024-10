It's Anecdotal

Up to Par

Mini golf oyunu olan Up to Par, sonsuz ve prosedürel olarak oluşturulan seviyeleri içerisinde barındırmaktadır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Up to Par, 16 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir mini golf oyunudur. Piyasadaki diğer golf oyunlarına göre daha farklı bir harita yapısı bulunan oyunda, her parkur prosedürel olarak oluşturulmaktadır. Oynadığınız seviyeleri en hızlı şekilde geçmek için vuruş sayınızı azaltın ve stratejik vuruşlar yapın.

Yarıştığınız her turda size yardımcı olacak bazı yetenekler mevcuttur. Zorlandığınız turlarda veya istediğiniz her anda farklı yetenekleri kullanarak, yeni seviyelerin kilidini açabilirsiniz.

Up to Par İndir

2.5D diyebileceğimiz bir görsel tasarıma sahip olan Up to Par, tatmin edici grafikleri kullanıcılara sunmaktadır. Basit parkur tasarımlarını deniz, çim, çiçek ve ormanlık alanlarla beslemektedir.

Siz de Up to Par indirerek, 16 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla golf mücadelesi verebilir ve her seviyeyi teker teker geçerek sıralamada en üstlere kadar çıkabilirsiniz.

Up to Par Sistem Gereksinimleri