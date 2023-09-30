Dungeon Golf
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
- Üretici Ant Workshop Ltd
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benzersiz bir gol deneyimi sunan Dungeon Golf oyununda, arkadaşlarınızla birlikte mücadele verin ve üst sıralara tırmanın.
Canavarların arasından atış yaptığınız Dungeon Golf oyununda, lavların, tuzakların ve daha birçok zorluğun arasından puanlarınızı kazanın. Arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi bir şekilde oynayın ve kıyasıya yarışın.
Sıradan golf oyunlarından sıkılan oyuncular için geliştirilen Dungeon Golf içerisinde, atışınızı yapın, düşmanlarla savaşın ve olasılıkları değiştirmek için yeteneklerinizi kullanın. Tek başınıza veya üç arkadaşınızla oynama şansı yakalayın. Tek oyunculu modda, hikayeli olarak oynayın ve kendi kaderinizi vuruşlarınızla belirleyin.
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Onlarca karakter arasından seçiminizi yapın ve eşsiz yetenekleri kullanmaya başlayın. Her bir karakterin farklı gücü, zayıf yönleri ve benzersiz güçlü yetenekleri bulunuyor. Oyunlardan kazandığınız puanlar ile birlikte, yeni karakterler açabilir ve yeni yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.
Siz de Dungeon Golf indirerek, arkadaşlarınızla benzersiz bir golf deneyimi yaşayabilirsiniz. Çokça harita bulunduran bu oyunda, alevlerin, zombilerin ve hatta goblinlerin arasında rekabet edin.
Dungeon Golf Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-8569U CPU @ 2,80 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 940MX
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan